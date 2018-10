CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L'ONU L'Algérie fête l'ONU

Par Ilhem TERKI -

Cette coopération s'articule autour de quatre axes stratégiques de coopération en alignement avec les priorités nationales.

Hier, au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger, l'Algérie et le Système des Nations unies ont célébré la journée «Nations unies» à travers un riche programme. Les 56 ans de coopération fructueuse et l'engagement des deux parties à promouvoir les valeurs des Nations unies, le multilatéralisme et le développement durable, ont été mis en avant. C'est une tradition, cette journée est célébrée chaque année par tous les Etats membres de l'ONU, conformément à la résolution 2782 (XXVI), de l'Assemblée générale des Nations unies de 1971, le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies en 1945. Par ailleurs, cette célébration constitue l'occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans les buts et principes de la Charte des Nations unies, selon le département des Affaires étrangères.

On note, dans ce même sens, que le programme des célébrations englobe, en plus de la traditionnelle cérémonie officielle conjointe, l'organisation d'une série de conférences en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers plusieurs wilayas du pays.

Ces conférences visent à expliquer aux étudiants le fonctionnement des Nations unies, les Objectifs du Développement durable et la coopération entre le gouvernement algérien et le Système des Nations unies. On signale, en outre qu'une activité est également organisée du 28 au 30 octobre 2018 au Palais de la culture Moufdi Zakaria sous la forme d'une exposition de produits réalisés dans le cadre de projets développés en partenariat avec les agences onusiennes.

Pour rappel, en 2016 un nouveau Cadre de coopération stratégique entre le gouvernement algérien et les Nations unies pour 2016 -2020 est entré en vigueur. Cette coopération s'articule autour de quatre axes stratégiques de coopération en alignement avec les priorités nationales se rapportant à «la diversification économique, au développement social, à la bonne gouvernance et à la préservation de l'environnement».