LE GOUVERNEMENT GÈRE TRES MAL SA COMMUNICATION L'administration ou la petite "muette"

Par Ilhem TERKI -

L'Armée nationale populaire ANP, demeure, parmi les rares institutions algériennes qui ont une stratégie de communication claire et efficace.

Aujourd'hui, les conséquences du manque de communication créent de faux problèmes. Et ces problèmes engendrent des crises. La plupart des administrations locales tant que nationales sont, malheureusement, muettes! La communication institutionnelle est quasiment absente. Paralysée! Le constat est sans appel. Des sites Internet qui ne sont pas à jour, des cellules de communication qui ne servent à rien, des chargés de communication qui ne communiquent jamais. Telle est l'amère réalité. Si la communication institutionnelle est l'échange d'informations entre deux pôles, on pourrait dire, qu'en réalité, et contrairement à ce qu'on lit, il n'existe pas de communication en milieu institutionnel. L'accès à l'information devient une opération complexe. «La communication est la colonne vertébrale de l'institution. Elle est le point le plus important puisqu'elle révèle la base des dynamiques de structure concernant le travail des institutions. La communication oeuvre pour le bon déroulement des instructions, la diffusion des visions et stratégies de l'institution, et le bon fonctionnement de cette dernière», a souligné à L'Expression, le docteur, Slimane Aradj, vice-recteur de la faculté des sciences politiques et relations internationales d'Alger 3.

Pour notre interlocuteur, la communication est à la base de toute relation. «Dans les institutions, la communication demeure le principal auxiliaire, indispensable, pour leur développement. Savoir communiquer c'est se faire comprendre et bien exécuter les instructions», ajoute-t-il.



L'armée est la seule institution qui comunique

A une certaine époque, la communication se réduisait à un transfert d'informations, aujourd'hui, l'enjeu de la communication est primordial. «Si on fait le point sur la situation actuelle de la communication au sein des institutions on constate, qu'elle est très faible et qu'elle manque d'efficacité. Si elle existe, on ne trouve aucune stratégie et vision à long terme», explique Slimane Aradj en regrettant que cette situation fasse propager les fake news et les rumeurs.

Plus que primordiale, elle doit être réfléchie et travaillée à long terme pour progresser et optimiser au maximum la cohésion au sein de l'institution.

Slimane Aradj fait remarquer que l'Armée nationale populaire ANP, demeure, parmi les rares institutions algériennes qui ont une stratégie de communication claire et efficace. «La stratégie de communication à long terme, de la proximité, met le citoyen au coeur d'une contribution, celle de la lutte contre la criminalité organisée, lutte contre le terrorisme...», fait savoir encore une fois le même responsable.

Pour le politologue, Abderazzak Saghour, enseignant de sciences politiques à l'université d'Alger 3, la communication au sein de nos institutions ne «fait pas exception». Il explique, que l'Algérien en général s'exprime mal. «Cette problématique de communiquer et d'informer le citoyen, est due essentiellement à la culture de communication. Nos responsables donnent des instructions. Il faut comprendre que nos institutions et administrations n'ont pas de culture de communication», souligne le professeur en expliquant, que les institutions fonctionnent d'une manière machinale ou elles donnent des instructions et non pas de communications. «La communication institutionnelle est basée sur le fait de donner des informations d'une façon permanente, efficace et surtout convaincante», ajoute-t-il, en regrettant que ce ne soit pas le cas pour nos institutions. «Si on prend, la crise du Parlement, comme exemple, on perçoit que l'information n'a pas qu'une seule source, mais plusieurs, chacun a une version différente de l'autre, même s'ils sont du même clan. Et c'est dû toujours à l'absence de cohésion au sein d'une seule cellule. Ce qui alimente les crises», regrette-t-il. Il ajoute qu'on est très loin d'arriver à une institution bien organisée, moderne et surtout communicante. Le système algérien a toujours érigé le secret et l'opacité comme méthodes de défense et de survie. Le professeur met l'accent sur la formation des chargés de la communication. Pour lui, Il y a un terrible déficit à ce niveau qui se répercute sur la qualité de communication. Dans ce même chapitre, contrairement à ce qui se dit, la grande muette, s'est avérée plus communicante que les autres institutions publiques.



La nature du système politique

L'Armée communique. L'institution militaire s'est progressivement ouverte au monde de la communication.

Pas plus loin que le mois dernier, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a procédé à l'ouverture de l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj. L'ouverture de cette école, vient confirmer la stratégie de l'Armée de perfectionner et de diversifier les connaissances de ses ressources humaines, notamment en termes de communication. Cette école de l'information et de la communication vient s'ajouter aux 23 autres écoles existantes de l'ANP. La communication est plus qu'indispensable pour la transparence et le développement des institutions, civiles ou militaires... La nature du système politique freine la communication institutionnelle. Cette politique de s'abstenir et de ne pas communiquer, bloque, malheureusement le fonctionnement transparent des institutions, encourageant et protégeant toutes les dérives et fait le «lit de la corruption»!