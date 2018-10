L'opposition envisage "des actions communes"

Par Mohamed BENHAMLA -

Elle a dénoncé «les conditions dans lesquelles s'est tenue l'élection du nouveau président de l'APN».

L'opposition parlementaire n'a pas participé à l'installation du nouveau président de l' APN, Moad Bouchareb. Le chef du groupe parlementaire de l'Union El-Aadala- El-Bina et Ennahda, Lakhdar Benkhelaf a appelé, hier, «les hautes autorités de l'Etat à intervenir pour mettre un terme à la mascarade et le coup d'Etat contre la légitimité, ayant frappé l' APN, ces trois dernières semaines». D'après Benkhelaf, «les cinq groupes parlementaires de l'opposition vont se concerter dans les prochains jours en vue d'adopter une position commune contre la dérive dangereuse et la crise qui secouent l'APN». Dans ce contexte, toutes les décisions peuvent être envisagées: «Cela va de boycott des séances plénières aux démissions collectives, pour peu que des chapelles politiques tranchent dans ce sens», a-t-il noté. Il a prétendu que «la dictature numérique où la majorité confortable aménagée au profit des partis de l'allégeance à l'issue des législatives de mai 2017 a été instaurée pour servir justement dans ce genre de situation comme ce coup d'Etat...». Il a qualifié l'opération de destitution de Saïd Bouhadja de «putsch». «La solution réside dans la dissolution de l'APN car l'actuelle Assemblée a perdu sa légitimité et le peu de crédibilité qui lui restait», a-t-il plaidé. «Si on laisse triompher le cadenas et les chaînes en fer, il faut s'attendre à que ce genre de procédé sera réédité dans d'autres institutions de l'Etat, des assemblées élues, des organismes administratifs et même dans des départements ministériels et à ce moment-là la loi du plus fort régnera», a-t-il mis en garde. De son côté, le RCD a appelé hier, à travers son communiqué les autres formations de l'opposition à engager une concertation pour «entreprendre des actions communes dans le sens de la légalité constitutionnelle». Ce parti a dénoncé les conditions dans lesquelles s'est tenue l'élection du nouveau président de l'APN. «Sur instruction de l'Exécutif, des députés agissant en usurpation de la qualité de bureau de l'APN ont convoqué une séance plénière (...) pour valider un coup d'État contre l'institution législative. En effet, cette disposition prévoit un délai minimum de sept jours pour la convocation de toute séance plénière», peut-on lire sur ce document. D'après le RCD, «ce conclave(...)n'a pas rassemblé le quorum nécessaire, puisque seuls 203 députés étaient présents pour avaliser, et sans débats, le rapport de la commission juridique». «De plus, (...), la désignation d'un deuxième président de l'APN consacre ainsi une Assemblée bicéphale», ajoute le communiqué. Avec ce coup de force (...), l'Algérie vient de rejoindre le cercle très fermé des régimes absolutistes». Par ailleurs, le FFS, qui refuse de s'impliquer dans cette crise et le PT, qui plaide pour l'élection de l'Assemblée constituante n'ont pas pris part à cette séance plénière. Le seul député indépendant, Belkacem Benbelkacem qui a voté contre la validation du rapport de la commission juridique confirmant la vacance du poste de président de l'Assemblée, l'a fait non pas pour défendre Bouhadja, mais pour «dénoncer la manière avec laquelle a été menée cette action de destitution». Dans le sillage de cette crise, le secrétaire général de l'ANR, Abdelkader Sahli, aurait soumis sa démission aux instances du parti. Enfin, le président déchu, Saïd Bouhadja, ne reconnaît pas la légalité de la procédure et se considère toujours comme le président légitime de l'APN.