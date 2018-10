MUTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OPGI DE ANNABA La mafia du logement se frotte les mains

Par Wahida BAHRI -

Donné pour partant, il y a quelque temps déjà, le directeur général de l'Opgi de Annaba a été muté à Blida.

Aussi foudroyante que fut l'annonce, elle ne l'a pas été pour la mafia du logement freinée par ce responsable. Depuis que la nouvelle a été annoncée, c'est la consternation à Annaba, mais la mafia du logement s'apprête à revenir à son activité, et commence déjà à se frotter les mains. C'est la toute première à Annaba, où, société civile, mouvement associatif et postulants au logement déplorent cette mutation. Un départ signifiant pour eux, le retour à la case départ. «C'est la magouille, les passe-droits et la rachoua'' qui va revenir avec la mafia du logement», a fait savoir le président d'une association. «À chaque fois qu'un responsable se dévoue dans son travail pour le développement à Annaba, il est aussitôt muté» regrette un autre citoyen. La désolation est la même chez les administrateurs, qui ont critiqué la décision de mutation du DG de l'Opgi de Annaba. À l'unanimité, des centaines d'interlocuteurs reconnaissent qu'Abdelkrim Benchadi a fait un immense travail notamment en rasant des bidonvilles et baraquements. Effectivement, les démolitions opérées, après toute attribution, ont apporté le coup de grâce tant pour, la mafia des bidonvilles que pour celle du logement social notamment. En tout état de vérité, des membres de l'APW et l'APC de Annaba et des postulants aux logements et même ceux non concernés, considèrent cette mutation très préjudiciable à la wilaya de Annaba. Il faut dire que, d'aucuns du commun des humains, ne se rappellent ce boom dans le secteur du logement à Annaba. Les orientations du président de la République sur le droit au logement et la vie décente du citoyen, ont été les facteurs de motivation, pour ce responsable, nommé «l'homme des missions impossibles». Car, convient-il de rappeler que, le secteur du logement dans cette métropole a, des années durant, fait l'objet de manipulations douteuses. Situation occasionnant le plus souvent la contestation des demandeurs de logements. Malheureusement, au moment où la transparence de gestion et le forcing imposé aux chantiers de réalisation, la décision de mutation du DG de l'Opgi, intervient pour mettre fin à un challenge prometteur. Ce dernier qui, en toute transparence, a permis, à plus de 2000 bénéficiaires, d'acquérir un logement à la nouvelle ville de Drâa Errich. Cette smartville qui s'apprête à accueillir, à partir du 1er Novembre 6300 autres logements. Ceux-là issus du filtrage minutieux des dossiers. Notons que la nouvelle-ville comptabilise plus de 50.000 logements tous segments confondus, cinq groupes scolaires, trois CEM, un lycée. Un ensemble dont 12.000 unités livrables dans les prochains mois, ainsi que d'autres structures socio-économiques et des dizaines de locaux commerciaux. Un progrès de grande envergure retenu à l'actif d'une équipe dont, le DG de l'Opgi avec le concours d'autres responsables du même secteur à Annaba.