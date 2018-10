OUM ETBOUL 96 millions de dinars tunisiens saisis

Par Wahida BAHRI -

Pas moins de 96 millions de dinars tunisiens ont été saisis à Oum Etboul, wilaya d'El Tarf, a rapporté une source douanière.

Selon la même source, l'opération accomplie par les éléments des douanes, est survenue lors d'un contrôle douanier de routine, du véhicule d'un ressortissant tunisien, en provenance de ce pays voisin. Sous-estimant probablement la vigilance et le flair des douaniers algériens, l'indélicat contrebandier, dissimula le montant à l'intérieur de plusieurs parties de la voiture touristique, nous explique-t-on. Comptant sur le fait d'être un visiteur habituel de l'Algérie, par ce point frontalier est du pays, l'homme, âgé de 35 ans, pensait échapper aux filets des douanes algériennes. Selon certaines, informations rapportées par les soins de la même source, le ressortissant tunisien semble être un habitué de la contrebande de monnaie, mais en petites sommes. ce qui explique cette tentative de transférer 96 millions de dinars tunisiens. Cette coquette somme, qui a franchi les services de contrôle de l'autre côté de la frontière, a semblé quelque peu suspecte pour notre interlocuteur. Celui-ci, ne semble pas écarter, sous toute réserve, la thèse de la complicité. Destiné à être écoulé sur le marché parallèle de la devise, dans la wilaya de Annaba, le montant a été aussitôt saisi. Les mêmes éléments des douanes ont déjoué une tentative d'introduction de centaines de tablettes et accessoires de téléphones portables. Le procédé semble décidément le même chez nos voisins, les Tunisiens, puisque le contrebandier a aussi dissimulé sa marchandise dans les portières et les sièges d'une voiture utilisée dans la contrebande du carburant. Agé de 42 ans, le ressortissant tunisien ne semble ménager aucun effort, lors de ses allers- retours entre l'Algérie et la Tunisie pour garder son véhicule chargé de produits destinés à la contrebande dans les deux pays voisins. Les mêmes mesures douanières et juridiques ont été entreprises à l'encontre du contrebandier. Pour peu que cela puisse diminuer un tant soit peu, cette saignée qui menace sérieusement l'économie nationale.