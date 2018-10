LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA L'A DÉCIDÉ À LA VEILLE DU 1ER NOVEMBRE 80.000 logements distribués aujourd'hui

Par Madjid BERKANE -

Il n'y a pas plus belle manière de fêter le 1er Novembre qu'en accédant à un nouveau logement

Le coup d'envoi de cette opération sera donné à partir de la wilaya de Biskra par les ministres de l'Habitat et de l'Intérieur.

L'engagement du président de la République portant distribution des logements en fonction des fêtes nationales continue à être respecté et appliqué. Après les opérations de distribution des 30.000 et 50.000 logements ayant eu lieu à l'occasion respectivement de Leilet El Kadr et la Fête de l'indépendance, l'Algérie va connaître à l'occasion du 64ème anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne la plus grande opération de distribution de logement depuis l'indépendance. Il s'agit en effet de la distribution de 80.000 logements toutes formules confondues. Le coup d'envoi de cette opération sera donné aujourd'hui à partir de la wilaya de Biskra par les ministres de l'Habitat et de l'Intérieur, respectivement Abdelwahid Temmar et Nouredine Bedoui. Selon le ministre de l'Habitat qui a fait part de cette information avant-hier en marge de la rencontre nationale sur la gestion des catastrophes, cette opération va avoir lieu simultanément à travers toutes les wilayas du pays et sera transmise en direct sur les chaînes de télévision. «La distribution des logements au niveau des wilayas se déroulera en présence des membres du gouvernement sur place», a-t-on appris de sources sûres. «Cette opération a été programmée conformément aux instructions du président de la République portant distribution des logements en fonction du calendrier national des fêtes nationales et religieuses», a rappelé Temmar. Pour rappel, l'objectif premier de cette nouvelle méthode de distribution des logements, est l'accélération de la cadence de la réalisation des projets de logements. «La réalisation des logements est une priorité», ne cesse de rappeler le ministre de l'Habitat. «Le président de la République qui suit en permanence ce dossier ne cesse pas d'insister sur la mobilisation des fonds nécessaires pour la réalisation de tous les projets de logements dans les délais impartis», a indiqué récemment le premier responsable de secteur de l'habitat en visite de travail dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger. «Les entreprises réalisatrices des projets de logements n'ont désormais aucune raison pour justifier le retard dans la réalisation des projets d'habitat. «Outre l'argent qui existe pour le financement de leurs projets, le ciment et les autres matériaux de construction sont abondants sur le marché», a fait observer Temmar. A ce propos, il est utile de rappeler que le ministère de l'Habitat a procédé récemment à la sanction de beaucoup d'entreprises défaillantes. En effet, pas moins de 475 entreprises ont vu leurs agréments retirés et bien d'autres poursuivies en justice. La réalisation des logements en Algérie ne doit pas se faire toutefois au détriment des règles de l'urbanisme. «Les logements doivent être réalisés selon les normes de l'habitat reconnus à travers le monde. L'Algérien a le droit au même titre que ses homologues de par le monde à un cadre de vie digne», affirme Temmar. Dans ce sens il est à rappeler que des mesures strictes ont été prises récemment contre les entreprises auteures de malfaçons. Les entreprises en question verront en effet leurs agréments retirés et seront poursuivies en justice. En parallèle de cette mesure, les services du contrôle technique au niveau des wilayas ont été instruits quant au renforcement du contrôle sur le terrain. «Le contrôle doit se faire en continu. Toutes les malfaçons doivent être corrigées au moment opportun», a souligné le ministre dans ses instructions.