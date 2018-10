ILS SONT 30.000 À INVESTIR DANS NOTRE PAYS L'Algérie veut l'argent des beurs

L'Algérie gagnerait beaucoup à attirer la communauté nationale à l'étranger

Les mesures établies par le gouvernement algérien en matière d'accompagnement à la création d'entreprises ou encore l'ouverture du champ à l'investissement dans divers domaines ont été les éléments déclencheurs chez ces binationaux.

On entend souvent parler des Algériens qui quittent en masse leur pays à la recherche d'une vie meilleure, de l'autre côté de la Méditerranée, en France notamment. Cela dit, l'effet inverse existe aussi. Car depuis quelque temps, un nouveau phénomène a fait son apparition. Curieusement, de plus en plus de jeunes d'origine algérienne nés sur le territoire français viennent à leur tour tenter leur chance au pays de leurs pères, scrutant de nouvelles opportunités à saisir.

C'est sur cette question pour le moins «intéressante» que s'est penchée le temps d'un reportage, la chaîne française, France 3. Pour mettre en relief l'ampleur du phénomène, on y annonce que prés de 30.000 Français d'origine algérienne ont fait le choix d'investir en Algérie».

La même source établit aussitôt le lien entre cette «tendance» et les aides de l'Etat algérien aux jeunes désireux d'investir dans le pays, évoquant un crédit «allant jusqu'à 1 million d'euros, à taux zéro et remboursable à partir de 10 ans d'exercice».

Les logements qui sont largement plus accessibles qu'en France, seraient aussi l'un des facteurs clés qui incitent nombre de beurs à faire ce retour aux sources.

Le même reportage s'est ainsi appuyé sur l'exemple de la jeune créatrice de smartphones, Fella, de Kader, exportateur de produits agricoles et encore de Bachir, architecte en vogue à Marseille, pour illustrer cette nouvelle orientation.

Ces trois personnes ont un point commun; avoir créé leurs propres entreprises en Algérie. Bachir avouera qu'il a pris conscience des nombreuses opportunités qu'offre le climat économique actuellement et qu'il suffit juste de savoir comment en tirer parti. «Je souhaite transférer mon savoir-faire et tout ce que j'ai appris en France, de l'autre côté de la rive», a-t-il indiqué, soutenant que «maintenant, il y a des outils à notre disposition, on en prend acte, et c'est à nous de les exploiter, personne ne fera rien à notre place en Algérie ou ailleurs».

De son côté, Fella travaille en ce moment avec son mari à l'ouverture d'une usine de montage de smartphones nommée «KenzyOne». Cet espace encore en travaux, est destiné à accueillir une importante unité de production de smartphones en Afrique du Nord.

En visionnant le reportage, on constate que l'ambition de ces derniers est sans faille, ne lésinant sur aucun moyen pour réussir des projets aussi pompeux les uns que les autres. Une soif «d'entreprendre» que rien ne semble ébranler.

Par ailleurs, le gouvernement algérien ne cesse de mettre au centre de ses «priorités» la diaspora algérienne, en l'encourageant à entreprendre des projets en Algérie. Offrant aux jeunes immigrés, un cadre propice à la réalisation des projets les plus fous, dans le but de diversifier l'économie du pays.

Toutefois, à regarder des cas comme Kader, Fella et Bachir, on ne peut s'empêcher de penser à ces Algériens qui aujourd'hui, sont prêts à tout pour traverser la Méditerranée à la recherche d'un cadre de vie plus décent.

Tel est le contraste, des jeunes malheureux n'hésitant plus à embarquer dans des bateaux de fortune dans l'espoir de rejoindre la France.

Pis encore, des médecins, des avocats et autres, insatisfaits de leurs conditions de travail ici, abandonnent leurs postes, et laissent leurs situations derrière eux pour trouver de nouvelles perspectives ailleurs.