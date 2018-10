FIN DU FEUILLETON BOUHADJA À L'APN La leçon est terminée!

Par Nadia BENAKLI -

Les députes reprennent du service

320 députés ont voté en faveur du candidat unique, présenté par le FLN et soutenu par la coalition et seulement deux élus du groupe des Indépendants se sont abstenus.

Comme il fallait s'y attendre, la plénière convoquée pour le vote du rapport portant sur la vacance du poste de président de l'APN et l'élection du nouveau président s'est déroulée sans surprise. Le nouveau président de l'APN, Mouad Bouchareb a été plébiscité par la majorité. 320 députés ont voté en faveur du candidat unique, présenté par le FLN et soutenu par la coalition. Seulement deux élus du groupe des Indépendants se sont abstenus. Sur les 462 députés, 288 étaient présents et 33 ont voté par procuration. Les députés de l'opposition ont boycotté la séance en guise de signification de leur rejet de la procédure de destitution du président Bouhadja. Ces derniers ont simplifié la chose pour la coalition qui craignait sérieusement une réaction de protestation. Finalement, aucun incident n'a perturbé la plénière de vote. Avant ce vote, le vice-président de l'APN, Hadj El Ayeb qui a présidé la plénière en sa qualité de doyen assisté par les deux plus jeunes élus de l'Assemblée, a soumis le rapport de la commission juridique confirmant le cas de vacance à l'adoption. Les députés ont voté à l'unanimité le cas de vacance qui a permis de trouver une issue à la crise. Après une crise politique qui a bloqué l'institution parlementaire pendant trois semaines, le feuilleton Bouhadja n'est plus qu'un mauvais souvenir. Hier, c'était le soulagement total. Les députés affichaient leur satisfaction suite au dégel de la situation. «C'est la fin du feuilleton car on ne savait plus sur quel pied danser», chuchotait une élue à sa collègue avec un large sourire. Après un climat d'incertitude, l'APN a renoué avec l'ambiance d'antan. Lors de son intervention à l'issue du vote, le nouveau président de l'APN a salué les députés pour la confiance qu'ils ont placée en sa personne.

Il a également réitéré son engagement à oeuvrer pour la consécration de la culture du dialogue au sein de l'Assemblée. Le désormais patron de la chambre basse du Parlement a reconnu la lourdeur de la responsabilité qui lui a été confiée.

«J'espère que je serai à la hauteur de cette responsabilité en oeuvrant davantage à instaurer un climat de confiance et de concertation entre les différentes composantes politiques qui siègent au sein de l'Assemblée en vue de servir l'intérêt des citoyens et de veiller à la stabilité des institutions de l'Etat», a-t-il affirmé.

Le successeur de Saïd Bouhadja n'a pas omis de remercier le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui en appelant l'ensemble des députés à oeuvrer pour la constitution d'un front populaire solide pour faire face aux défis qui guettent le pays. Par ailleurs, interrogé sur sa réaction qui est en contradiction avec la position du groupe des Indépendants, le député de Tizi Ouzou, Benbelkacem Belkacem a expliqué qu'il s'agit d'une position politique propre à chaque député. «En votant contre le rapport de la vacance et en s'abstenant du vote sur le candidat, cela ne veut pas dire que je défends Bouhadja, mais je suis contre la procédure menée par la coalition», a-t-il affirmé, en faisant allusion à la fermeture de l'accès officiel de l'Assemblée par un cadenas, mardi dernier.



Qui est Mouad Bouchareb?

Agé de 47 ans, député de la wilaya de Sétif au titre de la 8ème législature issue des élections législatives de mai 2017, Mouad Bouchareb, le président du groupe parlementaire du FLN à la chambre basse du Parlement, a été élu, hier, à la majorité écrasante, au poste de président de l'Assemblée populaire nationale (APN), en remplacement de Saïd Bouhadja. Mouad Bouchareb, licencié en lettres arabes de l'université Ferhat Abbas de Sétif, fils de moujahid, a occupé, au début de sa carrière professionnelle, le poste d'administrateur à la direction des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Mouad Bouchareb a fait ses classes d'homme politique au sein du FLN où il a commencé son militantisme, assez jeune. Discipliné, il a occupé plusieurs postes dans différentes structures du parti unique, notamment au sein du comité central. Le successeur de Saïd Bouhadja est élu à la chambre basse depuis 2007. À l'Assemblée, Bouchareb a été nommé rapporteur d'une commission permanente, puis désigné vice-président par ses pairs, sous la présidence de Mohamed Larbi Ould Khelifa. En juin dernier, il est également devenu le chef du groupe parlementaire de sa formation.