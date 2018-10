ELECTIONS SÉNATORIALES À TIZI OUZOU Aït Menguellet et Hessas candidats

Par Aomar MOHELLEBI -

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, l'heure est aux préparatifs des élections sénatoriales qui auront lieu le mois de décembre prochain pour le renouvellement partiel du Conseil de la nation (Sénat).

Les différents partis politiques et les indépendants se penchent sur cette question depuis quelques semaines. Au moins, quatre partis politiques présenteront des candidats pour prendre part à ce vote. Il s'agit du: Front des forces socialistes, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le Front de Libération nationale et le Rassemblement national démocratique.

A moins d'une surprise, c'est, comme d'habitude, le FFS qui a le plus de chances de remporter ce vote à Tizi Ouzou puisqu'il détient la majorité des élus aussi bien à l'Assemblée populaire de wilaya (APW) que dans les Assemblées populaires communales (APC). Le FFS présentera, pour cette course, Youcef Aouchiche, le président de l'APW, a-t-on appris auprès de sources proches du bureau fédéral du plus vieux parti d'opposition. Mais pour l'instant, le FFS observe un silence total quant à cette échéance contrairement à son frère ennemi, le RCD.

Ce dernier a, en effet, annoncé officiellement le nom de son candidat aux élections sénatoriales pour le renouvellement partiel du Conseil de la nation. Il s'agit de Malek Hassas, élu à l'APW de Tizi Ouzou et tête de liste-RCD lors des dernières élections pour le renouvellement de l'APW organisées le 23 novembre 2017. Malek Hassas est une figure connue du RCD et un ancien cadre du parti.

Ce qui a sans doute pesé dans son élection lors des primaires organisées par le RCD mardi dernier à Tizi Ouzou. Malek Hassas est le deuxième élu à avoir annoncé officiellement sa candidature. Le premier n'est autre que Ouahab Aït Menguellet, président de l'Assemblée populaire communale de Tizi Ouzou. Ouhab Aït Menguellet a annoncé sa candidature il y a plus d'un mois. Pour rappel, Ouahab Aït Menguellet avait d'abord brigué un premier mandat de maire sous les couleurs du RCD avant d'être exclu de ce parti. Après quoi, Ouhab Aït Menguellet a choisi de faire cavalier seul en pilotant une liste indépendante pour diriger la mairie de Tizi Ouzou lors de l'élection présidentielle du 23 novembre 2017.

Il s'en est sorti avec un score spectaculaire qui avait surpris tout le monde en arrachant pas moins de 15 sièges à l'APC de Tizi Ouzou, qu'il dirige depuis. La participation de Ouahab Aït Menguellet aux prochaines sénatoriales n'est pas du tout à sous-estimer. C'est un candidat qui pourrait créer la surprise compte tenu de la grande popularité dont il jouit dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Sa participation aux élections sénatoriales est donc loin d'être de la simple figuration. Il en avait donné la preuve lors des élections municipales du 23 novembre 2017.

Concernant le FLN et le RND, pour l'instant, on n'a pas encore enregistré de sorties médiatiques concernant cet événement. Mais il faut s'attendre à ce que les noms de leurs candidats respectifs soient rendus publics dans les tout prochains jours. Il y a lieu de rappeler que depuis que le FFS a cessé de boycotter les élections, il a toujours arraché haut la main tous les sièges au Sénat qui reviennent à la wilaya de Tizi Ouzou.

A l'époque où le FFS ne prenait pas part aux élections, c'était tout naturellement le RCD qui en profitait. Si Ouahab Aït Menguellet remporte les prochaines sénatoriales, il s'agirait d'une grande première dans la wilaya de Tizi Ouzou où les batailles électorales se jouent depuis quelques années entre les quatre partis: FFS, RCD, FLN et RND.