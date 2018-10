APC DE BÉJAÏA Merzougui veut rassurer

Par Arezki SLIMANI -

Le P/APC de la ville de Béjaïa

Le président de l'APC de Béjaïa et son exécutif se sont montrés très rassurants, hier sur la situation qui prévaut au niveau de la commune, émettant de nombreuses propositions pour y parvenir.

Dans une conférence de presse animée hier, en compagnie de ses vice-présidents, le maire de la ville de Béjaïa a abordé tous les aspects liés au développement de la commune de Béjaïa. Convoquée initialement pour détailler le budget supplémentaire (BS) adopté unanimement ces derniers jours, la conférence de presse a vite viré vers des questions d'actualités. C'était globalement l'intérêt des journalistes présents, qui ont préféré questionner l'exécutif sur les préoccupations de l'heure, telles que l'hygiène, l'environnement, l'habitat précaire, les subventions, l'état des axes routiers, bref toutes les insuffisances qui minent le quotidien des citoyens de Béjaïa et de ses visiteurs. Après la déclaration préliminaire faite par le maire, Abdelaziz Merzougui, la parole a été donné tour à tour aux vice-présidents qui, chacun en ce qui le concerne, ont fait état de la situation de leurs secteurs respectifs avec des propositions de solutions. Rachid Mansouri a, d'emblée, reconnu «la situation catastrophique» que vit Béjaïa en matière d'hygiène. un Epic de wilaya retardé, des moyens de collecte insuffisants sont autant de raisons évoquées pour expliquer la situation, précisant que «seules deux entreprises travaillent à collecter les ordures au niveau de 26 secteurs». Au chapitre des solutions, le vice -président, chargé de l'hygiène, parle de l'achat de camions à bennes tasseuses du lancement d'un Epic communal extensible dans les années à venir, pour appuyer L'Epic-CET de wilaya, qui devra, selon ses dires, redémarrer incessamment. Pour sa part, Youcef Kadri, chargé du social et du sport abordera «une répartition équitable des subventions accordées aux associations», une manière à lui de répondre à la foule des critiques lancées à son encontre à ce sujet. Estimant que Béjaïa est classée deuxième en matière d'aide aux associations dont le nombre a atteint, dans la commune de Béjaïa quelque 136 associations tous types confondus. Abdenour Tafoukth a abordé les questions du laboratoire communal, dont les activités seront élargies, et de la surcharge des classes au primaire qui sera éliminée par l'achat des tables et de l'inscription de deux groupes scolaires à Taklaït et Ihaddaden Oufella, de l'extension de l'école nouvelle de Sid Ali Labhar avec six classes et une cantine, ainsi que l'école primaire de Takhribth. Répondant aux questions des journalistes le maire de la ville de Béjaïa a indiqué avoir saisi les autorités de la wilaya sur le cas des bâtiments du plateau Amimoun, qui vivent constamment en danger. Il estimera qu'«il faut agir en urgence pour protéger ses familles». il en est de même pour l'ensemble des occupants d'habitations en ruines à Béjaïa plaidant pour des solutions urgentes, tout en relevant que le logement n'est pas du ressort de la commune, d'où ces problèmes incessants. Les familles recasées à Saket seront probablement relogées le 1er Novembre, cela dépend de la décision du wali. Merzougui confirmera la rumeur selon laquelle la camp de toile Saket est en voie de cession à un promoteur privé, refusant de prendre position, il dira que «l'APC se prononcera au moment opportun». Quant à la situation qui prévaut sur les axes routiers de la ville, les conférenciers accusent l'ADE de n'avoir pas procédé à la réfection des chaussées après la réalisation de leurs projets. Pour revenir à l'objet de la conférence, l'APC de Béjaïa retenu quelque 4 136 074 579,00 DA dans le cadre du budget supplémentaire dont l'adoption devait avoir lieu en juin dernier mais ce retard s'explique par le fait que cette procédure est nouvelle et, également est caractérisée par la complexité et l'importance de la nomenclature des programmes de la commune. Relatant les démarches dans l'élaboration de ce budget d'ajustement qui intervient en cours d'exercice pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif, le vice-président chargé des finances a indiqué que le montant retenu a été réparti entre les deux sections, fonctionnement et équipement, avec respectivement 16,24 et 83, 16%.