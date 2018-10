TROISIÈME CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA CNAS Sidi Saïd oriente et rassure

La Centrale syndicale consolide ses bases

La présence de Sidi Saïd coupe court avec les informations qui donnaient ce dernier comme partant.

L'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) est en train d'opérer sa mue, une espèce de restructuration qui touche les fédérations et les unions de wilayas. C'est le cas de la Fédération des travailleurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale (Cnas) qui a tenu son troisième congrès dans le cadres de renouvellement de son bureau fédéral. Cette opération qui a vu la présence hier du numéro un de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd en l'occurrence, était une sorte de réponse à certains qui ont vite conclu que le départ du secrétaire général de l'Ugta est imminent après avoir réuni ses cadres le mois passé en faisant une déclaration de son état de santé et aussi quelques remous qui taraudaient l'Ugta après un mouvement de redressement mené par Hmarnia en vain.

Cette assistance sur terrain en suivant les mutations et le déroulement de la restructuration organique qui est somme toute ordinaire de par le calendrier qui a été fixé pour la circonstance, renseigne sur l'implication directe du premier responsable de la Centrale syndicale.

C'est une manière qui vise à consacrer une situation normale qui se maintient au sein de la plus vieille structure syndicale du pays.

Les congrès des fédérations apportent un message qui consiste à dire que les préparatifs pour le 13 ème congrès se font en bonne et due forme loin des tiraillements et des clivages qui ont caractérisé la Centrale syndicale il y a de cela 6 mois lors de lancement d'un mouvement appelé «mouvement de redressement» présidé par Hmarnia dans la perspective de remplacer Abdelmadjid Sidi Saïd.

Cette opération s'est soldée par une véritable bérézina dont l'acteur principal était le nombre important des fédérations qui ont mis un terme à cette démarche en soutenant mordicus Sidi Saïd dans sa position en sa qualité de premier responsable de la Centrale syndicale.

Pour rappel, les fédérations constituent le réservoir et le potentiel de la Centrale syndicale de par le nombre des syndicalistes qui les constituent et de là, le rapport de force qui détermine l'orientation et la composante de la Centrale syndicale. Selon toute vraisemblance, cette restructuration qui caractérise les fédération affiliées à l'Ugta vise à préparer une nouvelle étape qui ressemble à un pré-congrés de l'Ugta pour mettre en place des mécanisme organiques solides dans le but d'aller vers un 13ème congrès qui sera caractérisé par la sérénité et loin du climat de cassure ou de troubles qui risquent qui risquent d'affaiblir la Centrale syndicale.

Le troisième congrès de la Fédération des travailleurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale est un prélude à une situation qui va permettre à l'Ugta de s'insérer dans les nouvelles exigences syndicales à la lumière des changements que traversent les syndicats du monde dans le cadre économique et sur le plan de la mobilisation autour des revendications stratégiques en intime relation avec les intérêts de ses adhérents.

Beaucoup de fédérations viennent de connaître cette mue comme c'est le cas pour la fédération des travailleurs des finances. Il faut dire que la Centrale syndicale tient sa force aujourd'hui de ses Fédérations qui évoluent dans la sphère économique à l'image de la Fédération des travailleurs dans le secteur du textile ou du tourisme et aussi ceux de la mécanique et de l'industrie.

Les restructurations de ces fédérations permettra à l'Ugta de se doter davantage d'atouts pour imposer sa présence sur la scène syndicale et par ricochet faire passer ses messages et sa plate-forme revendicative dans un cadre serein et responsable.