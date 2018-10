SKODA FÊTE SES 10 ANS EN ALGÉRIE AVEC DEUX NOUVEAUX MODÈLES La Fabia et la Rapid s'offrent un lifting

Par Walid AÏT SAÏD -

Ces deux modèles qui en plus de leur légendaire robustesse ont désormais un design qui n'a rien à envier à leurs concurrents.

Elles étaient attendues depuis un bon moment, elles sont enfin là! Il s'agit des belles et robustes tchèques que sont la Skoda Fabia et la Rapid qui prennent l'accent algérien. En effet, l'usine Sovac production de Relizane (ouest du pays, ndlr) vient enrichir sa ligne de montage avec deux nouveaux modèles Skoda, qui jusque-là ne proposait que la mythique Octavia. La firme du chairman Mourad El Oulmi a choisi les dix ans de présence du géant tchèque en Algérie pour lancer officiellement ces deux véhicules, qui faut-il le rappeler, étaient en pré-commande depuis près d'un mois. C'est la directrice de la marque Skoda Manel Rekik-Grine qui s'est occupée de présenter les nouveaux bijoux du représentant et fabriquant exclusif des marques Volkswagen en Algérie. Elle était bien aidée par la très dynamique Rosa Mansouri, responsable des relations publiques de Sovac. Deux femmes donc qui ont fait de ce lancement une cérémonie exceptionnelle, avec cachet des plus conviviaux, en faisant flotter le sigle Skoda sur le bateau-restaurant Le Dauphin. Très symbolique pour ces deux voitures qui aspirent à offrir plus de...mobilité! C'est d'ailleurs le slogan de la nouvelle Skoda Rapid, dotée d'un moteur 1.6 MPI 110 Ch. Ce modèle constitue la nouvelle classe de Skoda. Positionnée entre la Fabia et l'Octavia, la Rapid complète parfaitement la gamme Skoda et s'inscrit dans le segment à fort volume des compactes. Elle convainc par son design expressif et ses moteurs à l'efficacité énergétique marquée. Elle impose de nouvelles références dans le segment des berlines compactes en tant que voiture familiale, tout à la fois spacieuse, élégante et abordable.



Un design attirant et moderne

Ce modèle fait bénéficier ses acquéreurs de solutions astucieuses, d'une technologie moderne et d'un équipement de sécurité complet avec climatisation, radio Swing avec écran tactile 6,5'', accoudoir central à l'avant, détecteurs de stationnement arrière, jantes alliage Vigo 16'', lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière, les vitres latérales sur-teintées à l'arrière. Le véhicule qui est très prisé par les familles avec enfants est également doté d'un régulateur de vitesse, d'un ancrage pour siège-enfant Isofix, d'un espace de rangement «Simply Clever» et d'un filet de coffre pour permettre aux familles de bien protéger leurs bagages et mieux les ranger.

La Skoda Rapid est la nouvelle référence dans sa catégorie lorsqu'il est question d'habitabilité et de capacité du coffre (550 l). La nouvelle berline compacte de Skoda s'est vu attribuer cinq étoiles, soit la note maximale, pour son niveau de sécurité élevé à l'issue du programme de crash-tests de l'Euro NCAP. Le consortium reconnaît ainsi les excellents résultats obtenus par la Skoda Rapid en matière de protection des occupants adultes et enfants et des piétons. De l'extérieur, la Rapid offre un design attirant et moderne. Elle est dotée de feux arrière à LED, projecteurs antibrouillard, rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromatiques anti-éblouissement et de vitres latérales en verre athermique sur-teintées à l'arrière, plus un pack chrome. Seul bémol, une seule finition est disponible pour le moment, à savoir l'ambition, au prix de 2299.000 DZD TTC. La Skoda Fabia est un des modèles les plus importants de la gamme du constructeur tchèque. Depuis le lancement de la première génération de Fabia en1999, plus de 4 millions de modèles de la citadine tchèque ont été vendus dans le monde.



Une citadine par excellence

Le retour de ce modèle sur le marché algérien va réjouir une large clientèle. Tant attendue, la Skoda Fabia, avec son bloc moteur 1.6 MPI 90 Ch, s'inscrit dans la tradition de la marque avec un nouveau design pour l'avant et l'arrière. La Fabia restylée a des vitres latérales en verre athermique sur-teintées à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, des rétroviseurs intérieur et extérieurs électro-chromatiques anti-éblouissement, ainsi que des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la teinte du véhicule. Pour plus de confort la nouvelle Fabia est dotée du détecteur de stationnement arrière, des lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière, d'un accoudoir central, un régulateur de vitesse, soit la parfaite citadine pour rouler en ville en toute sérénité. Comme la Rapid, une seule finition est disponible, à savoir l'ambition, au prix de 1999.000 DZD TTC.