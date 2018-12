IL ASPIRE À LE PLACER À L'INTERNATIONAL Biopharm lance un nouveau produit

Par Abdelkrim AMARNI -

Le laboratoire vise l'exportation vers les marchés africains et vers d'autres destinations.

Le laboratoire pharmaceutique et para-pharmaceutique Biopharm a annoncé hier le lancement de sa nouvelle gamme «dermocosmétique» dédiée «bien sûr» à la femme algérienne.

C'est à partir d'un grand hôtel d'Alger, que le laboratoire lance cette nouvelle ligne sous le label «OZE». Elle est composée de sept produits de «très haute qualité». Ceux-ci sont destinés exclusivement aux soins du visage et du corps pour préserver et conjuguer «beauté et santé» de ses utilisateurs, la gent féminine notamment, bien que les hommes s'intéressent de plus en plus aux produits cosmétiques, a-t-on relevé. Cette ligne de soins, qui se place à la «pointe de l'innovation et de la technologie» comme présentée par les présentateurs des nouveaux produits, est selon eux, «le fruit d'un travail de recherche de longue haleine initié par des laboratoires européens avant d'être parachevé par les équipes du laboratoire de recherche et de développement de Biopharm. Fabriqués au niveau de l'unité industrielle de Oued Smar (Alger), tous les produits de la marque «OZE», du reste, bénéficient des «mêmes exigences scrupuleuses d'assurance qualité» que les produits pharmaceutiques mis par ses soins sur le marché. Le prix de ces produits a été étudié afin d'être accessible à une large catégorie de femmes algériennes. Il varie entre 950 et 2900 DA, un coût qui n'a rien à envier aux prix élevés des produits similaires issus de l'importation. «OZE», un logo qui découle de l'expression «Ozez», se veut avant tout une marque nationale qui s'adresse à la femme algérienne du XXIe siècle, qui ose s'affirmer de plus en plus dans la vie quotidienne. Biopharm distribue actuellement plus de 500 médicaments aux grossistes comme elle répartit plus de 3500 références à quelque 4 000 officines pharmaceutiques réparties en Algérie.