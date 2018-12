SAUVETAGE DE HARRAGA À AZEFFOUN ET TIGZIRT Sept morts et quatre repêchés vivants

Par Kamel BOUDJADI -

Les opérations de sauvetage de harraga se poursuivaient encore, hier, tard dans la soirée au large de Tigzirt et Azeffoun par les unités de la Marine nationale. Les opérations ont été déclenchées après que des pêcheurs aient retrouvé un harrag en état d'hypothermie en haute mer et un autre dans un état grave. Transportée à l'hôpital de Tigzirt, une des victimes a eu la vie sauve alors que la deuxième n'a pas survécu. Selon des témoins, le jeune, qui serait de Tigzirt, est dans un état d'hypothermie avec des avis médicaux favorables à l'amputation.

Aucun bilan définitif n'a été annoncé, hormis des informations non confirmées faisant état de sept morts et quatre autres sauvés. Des sources affirment que l'essentiel des victimes a été transféré à l'hôpital d'Azeffoun dont six morts, Alors que deux autres, un mort et un autre vivant, ont été acheminés vers l'hôpital de Tigzirt. Sur place, à Tigzirt, des témoins affirmaient que deux groupes de jeunes sont partis de là. Le premier, il y a une vingtaine de jours alors qu'un autre est parti avant-hier de Sidi Khaled. Les départs, ajoutent certaines personnes présentes sur place, ne datent pas d'hier, mais cela fait longtemps que des tentatives ont été faites de ce côté. Mais jusqu'à hier, aucun mort n'a été retrouvé sur les plages de Tigzirt, faisant croire que la traversée est facile. Hier à Tigzirt, l'inquiétude était visible sur les visages. Les parents pensaient à leurs enfants. Le plus grand mal pour les parents est cependant, l'impossibilité de retenir des adolescents par la force. C'est un véritable dilemme que vivent les familles.

Enfin, il est à signaler que les populations d'Iflissen sont parties en masse vers Azeffoun pour connaître la véritable information. Il s'agirait d'un groupe de jeunes partis avant-hier dans la nuit à partir de Sidi Khaled. C'était la consternation hier à Iflissen et à Tigzirt.