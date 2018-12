LE MARI EN A EU POUR SON COMPTE sa femme était policière

Par Hasna YACOUB -

Il semble bien que c'est dangereux que d'être face à une femme policière... en colère. En septembre dernier, dans la commune des Eucalyptus à Alger, une nouvelle mariée, policière de son état, a tiré sur son mari.

En fait, la lune de miel dans ce couple a été d'une très brève durée.

Les disputes ont commencé dès la première semaine du mariage et se sont accentuées à la reprise de l'épouse de son poste de travail après un congé.

Le soir de l'incident, une nouvelle dispute a éclaté entre le couple et le mari. Celui-ci emporté par la colère, va frapper sa jeune épouse et ira jusqu'à prendre des ciseaux pour lui couper de force ses cheveux.

Une fois son forfait accompli, il va se diriger vers la cuisine pour fumer une cigarette, histoire de se calmer. Il n'aura cependant pas le temps. Sa femme arrive, son arme à la main. Elle le pointe en sa direction et tire. Heureusement que la policière a raté sa cible et la balle est partie s'incruster dans le mur. Sous le choc, le mari va courir s'enfermer dans une chambre tout en appelant la police.

La femme, elle, choisit de ne pas le poursuivre et se dirigera vers l'appartement de sa voisine. Interrogée au cours de l'enquête, l'épouse policière a reconnu les faits affirmant cependant qu'elle n'avait nullement l'intention de tuer son mari, mais juste lui faire peur pour qu'il cesse de la frapper.

Poursuivie pour tentative de meurtre, elle sera jugée lors de la prochaine session criminelle.