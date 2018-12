SAISIE AU PORT D'ORAN Cinq conteneurs de produits prohibés

Par Wahib AïT OUAKLI -

En important ou encore en exportant, la truanderie commerciale se multiplie davantage.

Après le port de Béjaïa, des déchets européens atteignent, cette fois-ci, celui d'Oran. Un véritable coup de filet a été opéré, en fin de journée d'avant-hier, par les douaniers du port d'Oran en saisissant cinq conteneurs de 40 pieds emplis de produits prohibés et non déclarés. Il s'agit essentiellement des caméras de surveillance, des pièces de rechange usagées, des habits de la friperie, des aliments pour animaux, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques. Or, la déclaration initiale portait sur l'importation, à partir de l'Espagne, du coton et des tissus. L'enquête ouverte a abouti à l'identification et l'arrestation de l'importateur de ladite «marchandise». En important tout comme en exportant, les coups bas, les fausses déclarations et la truanderie commerciale se multiplient, prenant des allures phénoménales,et assénant un coup dur à l'économie nationale. Dans un passé récent, les services des douanes ont saisi, au port d'Oran, quelque 159 tonnes de déchets de cuivre, dissimulées dans 11 conteneurs devant être frauduleusement exportés. L'affaire a éclaté suite au refus de l'exportateur de répondre aux convocations des services concernés auquel cas les douaniers ont procédé à l'ouverture et au contrôle de la nature des marchandises dissimulées dans ces conteneurs pour découvrir cette quantité de déchets de cuivre. Or, dans sa déclaration d'exportation, l'exportateur avait déclaré aux services des douanes que cette marchandise était constituée de déchets de plastique. Aucun n'oubliera de sitôt les conteneurs de roches chinois saisis dans le port d'Oran, mais aussi, l'importante quantité de cocaïne dissimulée dans la viande importée à partir du Brésil.

Une telle affaire continue à alimenter les débats, qualifiée, ironiquement, épisode d'un feuilleton de la mafia semblable à celui des cartels colombiens. C'est le moins que l'on puisse dire dans une affaire, première de ce genre, de la drogue dure, la cocaïne et dans laquelle les forces combinées (des éléments du groupement territorial des gardes-côtes d'Oran/2e Région militaire, en coordination avec la Gendarmerie nationale et la douane algérienne, ont joué un rôle de premier ordre en déjouant une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne, soit 701 kg. Sinon, l'importation et la saisie des pétards font rage. Auparavant, des éléments de l'inspection divisionnaire du port d'Oran avaient procédé à la saisie de deux conteneurs de 40 pieds chacun de produits pyrotechniques. Le contrôle au scanner a révélé la présence de produits pyrotechniques dont des pétards, une marchandise prohibée et importée de Chine. Cette saisie était la seconde du genre effectuée par les douaniers du port d'Oran. En effet, ceux-ci avaient réussi à confisquer deux conteneurs de 40 pieds de produits pyrotechniques lors d'un contrôle au scanner. Le produit prohibé avait été dissimulé dans ces conteneurs déclarés renfermant des manches à balai. Plus d'un million d'unités de pétards et de feux d'artifice ont été saisis au cours de cette opération de contrôle. Souvent ces marchandises prohibées sont dissimulées dans des conteneurs déclarés comme transportant des produits divers tels que les vêtements entre autres. L'intérêt grandissant pour ce créneau de fraude est motivé par les gains énormes que procure cette activité. A titre d'exemple, pour un conteneur de pétards d'une valeur de 2 millions de DA, les profits réalisés peuvent atteindre ou dépasser les 28 millions de DA. Face à ladite situation, le dispositif de contrôle a été renforcé et plusieurs vérifications au scanner sont effectuées par les douaniers pour mettre un terme à ces pratiques frauduleuses. Notons, par ailleurs, qu'une enquête a été ouverte par les douaniers pour connaître de nouveaux éléments sur cette importation prohibée.