LE CONTENEUR EST SUPPOSÉ CONTENIR DES ROULEAUX DE TISSUS 500.000 euros pour des chiffons

Par Wahida BAHRI -

Avec la saisie, par les douaniers du port de Annaba, d'un conteneur de 40 pieds rempli de vulgaires chiffons, hier, cette enceinte vient d' être, une fois encore, sous les feux de la rampe et l'on en est à se demander jusqu'où sont prêts à aller les spécialistes du transfert illicite de devises et leurs relais.

Les éléments des douanes relevant de l'inspection régionale de Annaba, ont procédé hier, à la saisie d'un conteneur, lequel était censé être chargé de rouleaux de coupons de tissus, destinés à l'industrie, dans le cadre de la coopération avec l'UE, apprend-on d'un communiqué de presse. Selon le même communiqué avec copie à l'appui, le conteneur était finalement chargé de vulgaires vieux vêtements (chiffons), dissimulés au fond du conteneur, sous quelques rouleaux de tissus. La découverte a été faire, lors d'un contrôle, au terminal, précise ledit document. Celui-ci fait état d'une valeur marchande de la prétendue cargaison, d'un quart de millions d'euros. Selon les informations apportées par le même communiqué, l'affaire revêt l'empreinte d'agissement frauduleux, portant gonflement de facturation et transfert illicite de devise, ce qui représente une atteinte à la réglementation des changes. Les vêtements saisis sont listés par le ministère du Commerce, sur la liste des produits interdits d'importation, note le communiqué. Cette tentative de transfert illicite de devise, appuyée par une surfacturation manifeste, est l'oeuvre d'un opérateur économique indélicat qui, jouissant des droits de l'exonération des taxes douanières, a usé de la fausse déclaration pour puiser dans les réserves de changes du pays, à travers cet acte malveillant. Ce dernier convient-il de la signaler, a été débusqué et mis à nu par la vigilance des éléments des douanes, relevant du port de Annaba. Des mesures imposantes ont été prises à l'encontre de l'importateur, désormais non crédible. Il a été poursuivi selon les articles 21 et 325 du Code des douanes, pour importation de produits prohibés, interdits à l'importation et entrave aux dispositions réglementant le mouvement de fonds dans les deux sens, précise le même communiqué. Des procédures assorties d'une amende de 15 milliards de centimes. Il est à noter qu'éventée, cette nouvelle affaire de fraude à l'importation a mis les services douaniers sur les dents et une vaste opération de contrôle ciblée et renforcée sur des conteneurs encore à quai, dans toutes les zones du port de Annaba, est en cours. Il faut noter que cette autre affaire, vient rappeler la fameuse affaire du conteneur saisi au port de Annaba, chargé de pierres. Se prononçant sur ces pratiques frauduleuses, des connaisseurs en ce domaine, estiment que les crédits documentaires offrent la possibilité aux trafiquants de sévir et que les pouvoirs publics doivent impérativement revoir les procédures de transfert de devise dans le cadre de la régulation du commerce extérieur. En attendant, seul le corps des douanes algériennes, fait le bloc devant la fraude économique et le transfert illicite de devise.