SERGUEÏ CHOÏGOU, MINISTRE RUSSE DE LA DÉFENSE «L’Algérie est un pays prioritaire pour Moscou»

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a déclaré hier, que «l'Algérie figure parmi les pays prioritaires de Moscou pour sa coopération technico-militaire», ont rapporté des médias locaux. Intervenant lors d'une réunion qui s'est tenue hier, au siège du ministère russe de la Défense, M.Choïgou a affirmé que l'Algérie fait partie des pays «prioritaires» pour la Russie en matière de «coopération technico-militaire», a indiqué l'agence russe Sputnik. Dressant le bilan de l'année écoulée, le ministre russe de la Défense a énuméré les pays auxquels la Russie donne la priorité dans le domaine de la coopération militaire et technique.

Il s'agit de la Chine, de l'Algérie, de l'Inde, du Vietnam et de l'Egypte, a souligné le ministre russe de la Défense lors d'une réunion du conseil d'administration de son département.

«Les événements dédiés à la coopération militaire ont concerné cette année 98 pays.», a-t-il également ajouté. La Russie et l'Algérie ont convenu de créer ensemble une entreprise militaire.

Lors de la visite à Alger, en novembre dernier, effectuée par le président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute du Parlement russe) Viktor Bondarev, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération militaire entre la Russie et l'Algérie.