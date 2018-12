JOURNÉE NATIONALE DE LA NORMALISATION Non aux produits au rabais!

Par Abdelkrim AMARNI -

La «Maison de la qualité» ouvrira bientôt ses portes.

A l'occasion de la célébration de la 23ème Journée nationale de normalisation et de la 14ème édition du Prix algérien de la qualité, l'Institut algérien de normalisation, (Ianor) a organisé hier à Alger une rencontre d'information. Cette assemblée, qui s'est tenue sous le thème «Les normes, un outil au service du développement de l'industrie automobile», était présidée par le directeur général de Ianor, Djamal Hales, ce, en présence du secrétaire général, du ministère de l'Energie et des Mines, Kheireddine Medjoubi, qui a inauguré les travaux.

Dans son intervention, le DG de Ianor, D.Hales, a dressé un bilan succinct des activités normatives et le plan d'action de 2019. Il a ainsi indiqué que «756 thèmes, répondant aux besoins normatifs nationaux ont été recensés avec vérification et analyse des données». Tout en relevant la mobilisation de l'expertise nationale, Hales a informé que 500 acteurs économiques, issus de plus de 160 entreprises y ont participé. Il dira aussi que 659 normes ont été élaborées en 2018. Parlant de l'organisme qu'il préside, Hales a fait part de l'adhésion de l'Ianor à l'Organisation africaine de normalisation (Arso) et sa participation à l'Organisme arabe de développement du secteur des industries et des mines (Oadim).

L'Ianor, a-t-il souligné, a participé à quelque 311 projets de règlement technique, à la promotion de la norme, tout en participant à plusieurs journées nationales du secteur, salons et foires, dont notamment les 11 Journées scientifiques et techniques (JST 11) de Sonatrach (SH) qui se sont déroulées du 16 au 19 avril 2018 à Oran, en même temps que la 3ème édition de l'Exposition scientifique «ExpoSciences III» organisées également par SH. Il y a lieu de parler du Programme national de la qualité en direction des entreprises avec notamment un appui concret de l'Etat à la certification des entreprises et du label des produits, ainsi qu'un encouragement des entreprises à l'application des normes produites par l'Ianor. La troisième dimension rappelée au cours de cette journée, concerne la mise à niveau des organismes nationaux en charge de la qualité elle-même, (Ianor, Algerac, Onml, Inapi) qui seront regroupés au sein d'un guichet unique, à la «Maison de la qualité» dont des diapos ont été projetées...L'accélération de l'établissement des normes fera «barrage aux produits au rabais» qui menacent la santé des consommateurs et la sécurité des utilisateurs, avec l'objectif primordial de faire converger ces normes vers les standards internationaux pour faciliter l'exportation des produits algériens», a-t-on souligné en évoquant l'exemple des exportateurs des dattes qui n'arrivent pas à placer leurs produits sur le marché européen à cause d'absence de normes. Les missions de l'Ianor tendent à aider les acteurs économiques à «accéder aux référentiels normatifs et à les appliquer, tout en proposant une offre de certification. Elles ont également comme but «l'élaboration des référentiels normatifs demandés par les opérateurs économiques nationaux, désireux de parfaire leur activité. Le programme des perspectives 2019 de l'Ianor comprend, entre autres, l'ouverture de l'«Ianor-Academy», la participation aux travaux internationaux, le lancement de la certification de denrées alimentaires «hallal» et aussi l'ouverture de la, «Maison de la qualité» qui abritera l'Ianor, Algerac, l'Inapi et l'Onml. Trois conventions ont été signées à l'occasion de cette journée. Il s'agit d'un document qui lie l'Ianor à l'Office national de métrologie légale (Onml), qui dispose de plusieurs antennes dans le pays, une seconde entre l'Ianor et la Snvi et une troisième entre l'Ianor et l'entreprise de travaux publics Sika. La remise du Prix algérien de la qualité, d'un montant de 2 millions/DA a été remis hier, par la directrice de la Caci, Ouahiba Bahloul, à la Société des ciments de Ain El Kébira (Scaek) de Sétif en même temps que furent remises deux «Mentions spéciales» attribuées au Groupe Hasnaoui et à l'entreprise Cital spécialisée dans le matériel et la maintenance ferroviaires.