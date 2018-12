PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES Les ménages en difficulté

Par Madjid BERKANE -

Pas la peine de demander les prix auprès des commerçants, ils sont affichés en filigrane et dans des couleurs différentes.

Face aux prix des fruits et légumes, les Algériens sont désormais tous égaux. Les prix affichés sur les étals -depuis maintenant près d'un mois, n'arrangent presque personne. Le simple employé et le fonctionnaire appréhendent le marché avec les mêmes réflexes. Acheter en petites quantités et se passer de ce qui n'est pas indispensable. Ces comportements sont valables pour les travailleurs, dont l'emploi du temps est serré. Pour les autres, prendre la peine d'aller faire une virée dans la périphérie de la ville ou carrément sur les axes routiers, à la recherche des commerçants ambulants, est devenu un mal nécessaire. Economiser certains dinars auprès des commerçants ambulants peut permettre de remplir un peu plus son couffin et passer ainsi tranquillement quelques jours supplémentaires. «Que voulez-vous que je fasse mon frère? Il vaux mieux brûler un litre ou deux de carburant, en cherchant ces commerçants ambulants, que de vider son porte- monnaie chez le commerçant du coin», nous dira Aziz père de famille et fonctionnaire à l'APC de Kouba. «C'est l'enfer là-bas chez- eux!», ajoutera notre interlocuteur, en faisant allusion aux commerçants des fruits et légumes de la ville de Kouba. Le marché des fruits et légumes de Ben Omar, sis au centre- ville, l'un des plus fréquentés au niveau de la capitale, vers lequel on s'est dirigé pour confirmer les propos de Aziz, avant de se rendre vers celui faisant face à l'église, a satisfait amplement notre curiosité. La vue panoramique que dégage de loin les étals bien remplis de toutes sortes de fruits et légumes et agréablement arrangés cache une réalité bien amère. Pas la peine de demander les prix auprès des commerçants, ils sont affichés sur des pancartes en filigrane et dans des couleurs différentes. Le procédé est bien étudié par les commerçants, a-t-on appris sur place. «Cela m'épargne les soupirs et les commentaires méchants des ménages», nous confiera l'un des commerçants. Au niveau de ce marché, il est aussi vain de chercher une différence dans les prix chez les commerçants. C'est un véritable mot d'ordre que ces derniers se sont donné. Pas un dinar de plus, pas un dinar de moins. «Nous nous approvisionnons des mêmes marchés de gros: Baraki et El Kalitous», nous explique un autre commerçant, ajoutant pour bien étayer ses propos que les produits exposés proviennent aussi des mêmes champs. «Ils proviennent tous des champs de la wilaya de Biskra pour certains et de la wilaya de Oued Souf pour d'autres», dira-t-il. Les propos de notre vis-à-vis sont incontestables. Le calibre et la qualité des produits exposés sont identiques. Les produits exposés sont au demeurant d'excellente qualité. Ils peuvent passer facilement pour des produits exotiques. Ainsi, la pomme de terre toute blanche et propre était cédée entre 65 et 70 DA/ kg. La courgette à 120 DA, l'oignon vert et l'oignon sec à respectivement 60 et 50 DA. La carotte, les navets et les radis à 70 DA. L'aubergine et l'artichaut à respectivement 100 et 140 DA. La laitue à 100 DA. Les haricots verts à 170 DA. Les produits maraîchers: le piment, le poivron et la tomate faisaient 140 DA. Les fèves 120 DA. Le constat de la flambée des prix se renforce davantage concernant les fruits. La mandarine et les oranges qui sont le fruit de la saison hivernale par excellence étaient cédées à 240 et 250 DA. La banane qui ne cesse de faire parler d'elle, ces dernières années, en Algérie était cédée hier au marché de Ben Omar comme à celui en face de l'église à 350 DA. La qualité de ce fruit laisse toutefois à désirer. La pomme faisait quant à elle 400 DA. S'enquérant par ailleurs, des prix des viandes rouge et blanche, la température est vite connue.

La viande ovine faisait 1250 DA, la viande bovine avec os 1240 DA et sans os 1400 DA. Quant au prix du poulet, il faisait 350 DA/ kg.

Interrogeant enfin en guise de conclusion certains commerçants, sur une éventuelle baisse des prix dans les prochains jours sachant que les élèves et les étudiants vont bénéficier de leurs vacances scolaires d'hiver, nos interlocuteurs se sont accordés à dire que rien n'est sûr.