LES DOUANES TIRENT LA SONNETTE D'ALARME «6,5 milliards de dinars de surfacturation en 2018»

Par Walid AÏT SAÏD -

Le directeur d'études des douanes révèle qu'un rapport accablant sur la mafia de la surfacturation a été préparé. Il sera prochainement soumis aux hautes autorités du pays.

Criminel! On se demande pourquoi l'économie nationale n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, la surfacturation est un élément de réponse! En effet, un haut responsable des douanes algériennes a tiré la sonnette d'alarme, quant à ce phénomène devenu «naturel» chez nos importateurs. Il révèle dans ce sens que rien qu'en 2018, il a été enregistré un montant de plus de 6 milliards de dinars d'opérations frauduleuses à la facturation. «Durant la seule année de 2018, il a été constaté des niveaux financiers illicites de l'ordre de 6,5 milliards de dinars», a dénoncé, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, Hakim Bardjoudj directeur des études au niveau des douanes. Et ce n'est là que la face visible de l'iceberg. Ce qui a échappé à la vigilance de la douane est bien pire. C'est dans ce sens que les hautes autorités du pays ont décidé de sévir. Le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a ordonné au directeur général des douanes Farouk Bahamid, installé en mars dernier à la tête de cette institution des plus sensibles, un rapport détaillé sur les pratiques de cette «mafia». Le rapport est prêt, il devrait prochainement être remis au président de la République. «Ce rapport est en attente d'être présenté aux pouvoirs publics», a assuré, Hakim Bardjoudj. De graves révélations devraient être faites avec ce rapport. Des têtes vont tomber. Les acteurs de ces trafics n'ont qu'à bien se tenir! Néanmoins, la «mafia» de la surfacturation n'est pas la seule à être dans le viseur. La douane a reçu des instructions fermes pour traquer tous ceux qui seront tentés par l'«aventure» du trafic. On parle là des transferts financiers vers l'étranger, du blanchiment d'argent, des narcotiques et même de contrebande de produits divers. C'est dans ce sens que l'invité de la rédaction de la Chaîne 3 annonce l'activation d'une nouvelle stratégie visant à endiguer ces phénomènes. «Elle met notamment à profit la coopération avec des services douaniers de pays tiers», a-t-il soutenu.



El Habiri - Bahamid: un tandem qui marche

Cette nouvelle stratégie a pu être vérifiée avec l'affaire qui a défrayé la chronique: les 701 kilogrammes de cocaïne, saisis à la fin du mois de juin dernier. Il faut rappeler que cette saisie record a été effectuée par l'Armée nationale populaire, les douanes et suite à des renseignements fournis par les services de sécurité espagnols. Cette nouvelle stratégie consiste également en un travail étroit et une collaboration sans faille entre les différents services de sécurité, notamment la police. Depuis l'arrivée à la tête de la Dgsn du colonel Mustapha El Habiri, la police est devenue un partenaire stratégique des douanes pour la lutte contre ces crimes. Le Dgsn avait annoncé les prémices de cette nouvelle ère en félicitant, au mois d'août dernier, via un message, son homologue des douanes pour une belle saisie de 2 millions d'euros au niveau des frontières algéro-tunisiennes. Le résultat de cette collaboration s'est vite fait ressentir par les saisies record enregistrées conjointement par les deux services, durant les derniers mois. Une belle stratégie, mais qui ne sera, toutefois, pas suffisante à moins de toucher aux complicités internes des trafiquants.



Des primes pour les douaniers...

Le directeur d'études des douanes, qui a tenu à relativiser la chose, avoue néanmoins que c'est une réalité à laquelle son premier responsable s'attelle à «effacer». «Cela n'est observé qu'au niveau de certains postes jugés sensibles et à laquelle il pourrait être mis un terme en éliminant le contact entre les agents douaniers et les utilisateurs, en remettant en cause leur pouvoir discrétionnaire», a-t-il soutenu, non sans mettre en avant le fait que des primes financières conséquentes devraient être instituées. Le DG des douanes avait d'ailleurs annoncé la mesure, il y a quelques jours. Des primes conséquentes vont être accordées à tout douanier qui démantèlerait une grosse opération de fraude. Il a également fait part d'une volonté de revalorisation des salaires des agents. Une belle stratégie qui allie répression et motivation, de belles promesses? Mais cela sera-t-il suffisant pour mettre fin à ce qui s'apparente à une «culture» ancrée dans la société? Wait and see...