EDUCATION NATIONALE La liste d'attente servira pour le recrutement en 2019

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé hier, que son département poursuivra, en 2019, l'exploitation de la liste d'attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants du cycle primaire et prorogera, pour la même année, l'exploitation de la liste d'attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants des cycles moyen et secondaire au titre de l'année 2017. «En préparation de la rentrée scolaire 2019-2020, le ministère de l'Education nationale poursuivra, en 2019, l'exploitation de la liste d'attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants du cycle primaire au titre de l'année 2018», a indiqué la ministre sur sa page Facebook. En outre, elle a fait état, en outre, de la prorogation, en 2019, de l'exploitation de la liste d'attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants des cycles moyen et secondaire au titre de l'année 2017. Pour rappel, le taux de réussite des enseignants du cycle primaire dans le concours de recrutement organisé par le ministère de l'Education nationale en 2018 a atteint 38,36% soit 121 954 enseignants tandis que le nombre des postes ouverts est de 3 378.