ELLE CAUSE UNE HÉMORRAGIE INTERNE À UN ÉLÈVE Le coup de pied de... l'enseignante

Par Hasna YACOUB -

Vous confiez vos enfants à l'école et l'école s'en rend responsable. Vous devez avoir l'assurance que les risques d'accidents et de blessures sont réduits au minimum et que l'environnement dans lequel ils se trouvent est sain. Certes, quand on interdit à un élève de courir ou de lancer des objets ou quand on lui impose certaines règles, ce n'est pas pour le brimer: c'est pour sa sécurité et celle des autres. Mais doit-on le lui faire comprendre en l'envoyant, sur une civière, à l'hôpital? C'est ce qui s'est passé cette semaine à Tiaret. Selon plusieurs médias, une altercation qui a éclaté entre deux élèves, dans la cour de l'école, a amené une enseignante à intervenir mais pour réussir à les séparer, cette dernière va donner un coup de pied au ventre à l'un d'eux.

L'enfant se plie de douleur. Il est pris d'un malaise. Au lieu de lui porter secours, le gardien va lui conseiller de rentrer à la maison.

C'est un voisin de l'enfant qui, le voyant dans cet état, va le transporter à l'hôpital. Une consultation aux urgences a révélé une hémorragie au niveau des intestins. Hospitalisé, l'enfant pourrait voir son état nécessiter une intervention chirurgicale.

Les parents, ahuris en apprenant ce qui s'est passé, ont décidé de porter plainte et revendiquent l'ouverture d'une enquête.