ILS SERONT DISTRIBUÉS AU PREMIER TRIMESTRE 2019 3 800 logements pour Constantine

C'est lors de sa dernière sortie que le wali a annoncé la nouvelle au grand soulagement des demandeurs de logement.

Constantine connaîtra au premier trimestre de l'année prochaine une vaste opération de relogement. Une annonce qui a été faite récemment par le premier responsable de la wilaya, Abdessamie Saïdoun.

C'est lors de sa dernière sortie que le wali prononcera la nouvelle au grand soulagement des demandeurs de logement. Celle-ci a été effectuée dans le cadre d'une visite d'inspection et de travail à la nouvelle-ville de Ali Mendjeli. Selon le chef de l'exécutif «à partir de février 2019, 3800 logements publics locatifs aux possesseurs de décisions de pré-affectation».

A ce propos il est important de rappeler que les travaux de réalisation de 5500 logements LPL au niveau de la nouvelle-ville et El khroub sont presque finis.

Le wali ne manquera pas de préciser dans ce contexte qu'«une école primaire sera ouverte, à l'issue des vacances d'hiver, à l'U.V 20 d'Ali Mendjeli, de même qu'un collège à Massinissa». Toujours soucieux du cadre de vie des citoyens qui doit être respecté pour que les nouveaux locataires puissent s'y installer dans de bonnes conditions, le wali insiste d'un ton ferme que «celui-ci soit réalisé dans les normes, et ce pour que les familles délocalisées, comptant un nombre important d'enfants, puissent évoluer dans un environnement sain».

Il donnera à ce propos des instructions fermes aux chefs d'entreprises en charge de réalisation «d'apporter leur contribution à la réalisation de terrains en pelouse synthétique et des aires de jeu déjà programmées».

La formule des LPL concernant la ville de Constantine, compte 27.000 unités réparties entre 12 communes, dont 16.170 unités à Constantine sur lesquelles 13.000 destinées aux souscripteurs pré-affectés. Constantine est suivie par commune d'El Khroub, avec 6 350 unités, en troisième position Hamma Bouziane 1500, Aïn Abid 1222, Aïn Smara 1000, Zighoud Youcef 521, Didouche-Mourad 330, Beni Hamidène 59, Messaoud Boudjeriou 50, Ouled Rahmoune 88 et enfin Benbadis 8 unités.