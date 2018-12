BRAS DE FER ENTRE LES SYNDICATS ET LE MINISTÈRE DE L'EDUCATION Les parents d'élèves s'en mêlent

Par Massiva ZEHRAOUI -

Il est question d'organiser une rencontre durant les vacances scolaires entre les membres de l'organisation des parents d'élèves et les syndicats.

Les agitations au sein de la communauté éducative se font de plus en plus palpables. D'un côté, les syndicats autonomes avisent de la tenue d'une éventuelle action de protestation après les vacances scolaires. De l'autre, la tutelle ne sort toujours pas de son silence, et n'a pour l'heure, fait aucune déclaration en ce qui concerne le retrait de quatre organisations syndicales de la charte d'éthique éducative, notamment.

A ce stade, un autre acteur important du secteur de l'Education nationale compte intervenir. Commentant les récents événements, Khaled Ahmed, président de l'association des parents d'élèves a indiqué hier à L'Expression, qu'un travail de médiation sera mené prochainement par les soins de son association. «Au vu des choses qui semblent se corser, il est de notre devoir d'intervenir pour apaiser les tensions», a-t-il confié. Il a d'ailleurs indiqué que son association essaiera d'organiser une rencontre durant les vacances scolaires entre les membres de son organisation ainsi que les syndicats relevant du secteur. «Nous écouterons ainsi les doléances des syndicalistes pour les transmettre par la suite, à la tutelle», a-t-il souligné.

Ahmed Khaled a indiqué qu'il est temps de mettre un terme à «ce dialogue de sourds, qui ne cesse d'opposer le personnel de l'éducation à ses responsables». Car, estime-t-il «seuls les enfants en paieront le prix cher». Notre interlocuteur a dans ce sens rappelé que les élèves n'ont nullement besoin d'être perturbés davantage. «Un retour à la grève ou autre action du genre mettrait certainement l'année scolaire en péril», provisionne-t-il.

Interrogé sur les conséquences qu'auraient d'éventuelles actions de protestation sur le devenir du reste de l'année, Ahmed Khaled rétorque que l'impact sera préjudiciable. Dans la mesure où, explique-t-il; le mois de Ramadhan est attendu pour le mois de mai prochain est que de ce fait «la fin de l'année sera déjà perturbée». Par conséquent «si des arrêts de travail sont constatés, imaginez ce que ça peut impliquer», prévient-il.

Dans ce sens, il explique encore que dans les débrayages d'enseignants, même si le taux de suivi est dérisoire «toujours est-il qu'ils perturberont sérieusement le moral des élèves».

Par ailleurs, Ahmed Khaled espère qu'on n'en arrive pas là. Il se dit plutôt confiant quant à la suite des événements. Il a en ce sens, fait part d'une brève conversation qu'il avait engagée avec l'un des syndicalistes, lequel l'a informé que pour l'instant «il n'y a pas encore d'intention précise de recourir à une grève». Ahmed Khaled juge ainsi que cela leur donne un temps de réaction.

Cependant, pour certains syndicats, une action de protestation surviendra sans nul doute dans le secteur. C'est le cas du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste). En effet, Messaoud Boudiba, le représentant de ce syndicat, a affirmé lors d'un entretien accordé à Al-Seyassi, qu'un mouvement susceptible de paralyser tous les établissements scolaires allait être initié. Selon lui, le secteur vit des heures sombres, ce qui est le résultat «de l'échec de la politique de réforme adoptée par le ministère de l'Education, il y a cinq ans».

Par ailleurs, l'orientation des syndicats s'est précisée dans le dernier communiqué publié par l'intersyndicale regroupant les six organisations du Satef, Unpef, Cnapeste, Cela, Snte, Snapest. On y annonce la tenue d'une réunion à la date du 7 janvier prochain pour discuter de la nature et de la date d'une action de protestation.