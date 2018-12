Le coup de gueule du maire

Par Wahib AïT OUAKLI -

«On ne badine plus avec l'image de marque de la deuxième ville du pays», a affirmé le maire d'Oran ayant présidé hier le conseil de son exécutif communal tout en réunissant les délégués, directeurs des secteurs urbains et les chefs de divisions. D'ailleurs, il a plaidé pour le fait que la municipalité qu'il guide soit rentable en proposant des services pouvant facilement enfler les caisses de la trésorerie communale. Il s'agit entre autres de la nécessité de voir les choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles sont, comme l'occupation par des commerçants, cafétérias et pizzerias des espaces piétonniers.

Le maire a, en ce sens, cité un bon nombre de ces dépassements orchestrés sur les biens communaux. La réponse sera à la hauteur de l'événement en décidant, lors de la réunion d'hier, de l'ouverture d'une enquête administrative devant tirer au clair une telle situation, l'occupation illicite des trottoirs. Comme il est revenu sur les panneaux publicitaires n'étant plus en service. Là aussi, le maire a été intraitable en décidant de leur démolition et la libération des espaces occupés par ces tas de ferrailles entachant l'image de la ville. L'actuel exécutif jouera un rôle de premier ordre dans les préparatifs des JM 2021. «Notre ville doit donner son meilleur look», a plaidé le maire, interpellant ses lieutenants avant de les appeler à doubler d'efforts dans le nettoiement des cités et quartiers. «Nos cités sont sales alors que nous sommes responsables de sa propreté», a-t-il reconnu avant d'interpeller certains délégués les invitant à établir la politique adéquate à mettre en oeuvre dans le cadre de l'embellissement de la cité. De fond en comble, il a, à l'avance, rejeté tous les états d'âmes susceptibles d'être avancés par certains des élus. Ces excuses reposent très souvent sur des explications farfelues avancées par certains responsables à propos de la vétusté du parc roulant. «Vendez aux enchères les camions ne servant plus à rien et achetez les nouveaux engins», a sommé le maire, soulignant dans ce chapitre bien nommé, que «l'époque des colmatages et des réparations est révolue». «La réparation des équipements défectueux est budgétivore», a-t-il précisé.