RÉHABILITATION DU MARCHÉ DE LA BASTILLE Oran débourse 20 milliards de centimes

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le marché est d'une telle longue historicité qu'il constitue l'un des repères importants de la ville d'Oran méritant une attention particulière.

Vingt milliards de centimes est le montant global alloué par la wilaya d'Oran pour la réhabilitation du marché de la rue des Aurès, ex-La Bastille. C'est ce qu'a indiqué hier, le wali d'Oran, à l'issue de la visite qu'il a rendue audit marché et durant laquelle il a annoncé que «le chantier sera approuvé, en concertation avec tous les partenaires concernés par le projet, dont essentiellement les commerçants dans ladite rue». Le marché est d'une telle longue historicité qu'il constitue l'un des repères importants de la ville d'Oran, méritant une attention particulière, d'où la nécessité de sa rénovation. D'autant plus, explique le wali, que la wilaya d'Oran se prépare d'arrache-pied à abriter les JM 21. C'est dire que la capitale de l'Ouest est appelée à donner sa meilleure image. Comme première phase, le projet sera lancé en plusieurs tranches. La première portera sur la réhabilitation du réseau d'assainissement pour lequel un montant de 5,5 milliards a été accordé et d'un tronçon de 150 mètres dudit marché». Fini donc les infiltrations d'eaux usées dans les habitations entourant le lieu commercial offrant une image hideuse, le marché connaîtra donc d'intenses travaux de son embellissement comprenant tous les volets liés à l'aspect esthétique dont essentiellement les façades donnant sur le marché. Ayant affiché une certaine réticence, les commerçants, propriétaires des tables, ont été rassurés par le wali ayant, pour une fois dans l'histoire d'El Bahia, pris les choses en main en se rendant sur les lieux tout en sillonnant, la rue de bout en bout alors qu'elle était en plein activité commerciale, en se prêtant au jeu des questions-réponses l'ayant réuni, directement et sans aucun intermédiaire, aux commerçants. Dans ce sillage, Mouloud Cherifi a souligné que les marchands rejoindront leurs lieux de gagne-pain dès l'achèvement des travaux. Autrement dit, aucun des commerces ne sera délocalisé aucun commerçant ne sera chassé du marché de La Bastille. La fiche technique du projet a été élaborée et un avis d'appel d'offres sera lancé incessamment pour le choix d'une entreprise. Le chantier pourrait démarrer dans les plus brefs délais si l'on prend, en compte la détermination de la wilaya d'en découdre, vaille que vaille, avec ce point noir ternissant l'image de marque de la deuxième ville du pays. Le lancement des travaux sera effectif à la faveur du règlement du problème lié au déplacement temporaire des marchands dans le somptueux marché Michelet. Pour éviter tout encombrement au niveau de cette artère exiguë et, partant, permettre à une grande partie des marchands de maintenir leurs étals, les travaux seront effectués par tranches. L'option retenue par les services concernés et qui sera proposée au marchand, vise à déplacer pour chaque tranche 10 à 15 marchands à une ruelle adjacente et lancer les travaux au niveau de l'espace libéré. Ces marchands retrouveront leurs places une fois cette tranche achevée.