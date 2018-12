SON DÉFICIT DÉPASSERA 600 MILLIARDS DE DINARS EN 2019 Danger sur la caisse des retraites

Par Abdelkrim AMARNI -

La CNR accusera un manque de 560 mds de DA à fin 2018.

Le déficit financier de la Caisse nationale de retraites (CNR), dépassera les 600 milliards (mds) de DA en 2019, a estimé hier le directeur général de la caisse, Slimane Melouka. «Avec des dépenses de plus de 1 200 mds DA à la fin de l'année en cours, la CNR accusera un déficit de l'ordre de 560 mds/DA à fin 2018 et qui dépassera les 600 mds/DA en 2019» a-t-il fait savoir. Il a expliqué cette situation par le fait que le nombre de retraités est «en croissance», alors que celui des cotisants reste «constant», et d'ajouter que «l'équilibre financier de la caisse nécessite cinq cotisants pour un retraité, alors que l'on enregistre actuellement deux cotisants pour un retraité», sachant que les salaires ont augmenté depuis l'année 2012 et que les pensions de retraite sont devenues conséquentes. Le déficit s'est ainsi accentué créant une situation «nettement insuffisante». S'exprimant sur la nouvelle mesure de la loi de finances 2019, autorisant le Fonds national d'investissement (FNI) d'octroyer des crédits au profit de la CNR à des taux d'intérêt bonifiés à long terme, il dira que «cette décision a été prise pour répondre au déficit prévisionnel de 2019». Le montant de ces crédits n'ayant pas été fixé, la CNR ne pourra pas répondre, à partir de janvier prochain, d'une «manière objective», à ses besoins financiers». La CNR a connu, ces dernières années, un déficit croissant, passant de 155,1 mds DA en 2014 à 336,8 mds DA en 2016 et plus de 479,1 mds DA en 2017. Le financement de la CNR provient de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés(Cnas) et des subventions de solidarité de l'Etat. La dépense est actuellement «plus importante» que les recettes, qui demeurent «figées», bien que le nombre de dossiers déposés ait baissé des 2/3 par rapport aux années précédentes. Melouka a annoncé qu'en plus du budget affecté par l'Etat à la CNR en 2018 (plus de 500 mds DA), une contribution de solidarité, au taux de 1% sur les importations de marchandises, «a fait bénéficier la CNR d'un apport complémentaire de plus de 20 mds DA, en 2018.» S'agissant de l'amendement approuvé le mois dernier par l'APN, accordant aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger la possibilité de s'affilier à la CNR, le DG de la CNR a fait savoir qu'il s'agit d'une affiliation «volontaire». Il a aussi évoqué l'accompagnement au profit des retraités, et s'est félicité de la «simplification» des procédures engagées, dont celle relative à l'état civil, comme l'extrait de naissance et les actes de mariage et de décès. Ces trois documents «ne sont plus exigés, car directement récupérés auprès des services concernés, grâce à la coordination entre ministères, hormis les situations particulières, comme celles relatives aux citoyens nés à l'étranger».

Evoquant la modernisation de la CNR, Melouka a fait état d'un système d'information quinquennal (2015-2019), pour gérer toutes les situations administratives. Il a cité le «Datacenter», centre «névralgique» du système d'information qui est fonctionnel depuis décembre 2017.Il répond aux normes internationales de sécurité, de disponibilité et de gestion des données. Ceci en sus d'une application mobile (Retraite DZ) qui porte sur l'ensemble des agences locales et les centres d'accueil et d'orientation y afférents et la liste des médecins conventionnés. Une solution SMS en phase de finalisation, a été également engagée, en collaboration avec les opérateurs de la téléphonie mobile, pour informer rapidement le retraité sur sa situation.

Melouka estime que «cette solution lèvera des contraintes, à l'instar des informations non disponibles des retraités, (changement d'adresse, etc.) et du courrier classique (non garanti de réception ainsi que son coût).