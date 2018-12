LA FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE S'OUVRE AUJOURD'HUI Ouyahia donnera le coup d'envoi

Made in bladi

La très attendue Foire annuelle de la production nationale dans sa 27ème édition s'ouvre aujourd'hui au Palais des expositions (Safex) a Alger. Le coup d'envoi de cette manifestation qui s'étalera sur une semaine sera donné par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Placée sous le signe «réussir les exportations pour une croissance durable», cette édition sera une véritable tribune pour évaluer d'une part, le niveau de la production nationale et d'autre part, faire le point sur le chemin parcouru concernant les défis d'exportations fixés par le gouvernement depuis maintenant trois ans s'agissant de la diversification de l'économie nationale. Au sujet de ce dernier volet, il y a lieu de souligner que les défis arrêtés sont hélas toujours d'actualité. Le développement les secteurs tels que l'agriculture et l'industrie s'avèrent aujourd'hui plus que jamais la seule alternative pour l'Algérie afin de bâtir une économie nationale prospère et autonome. Le dernier feuilleton qu'a connu le prix du baril, en chutant, rappelons-le, en l'espace de quelques jours de 73 dollars à 53 dollars renseigne une nouvelle fois sur l'instabilité des ressources provenant de cette richesse. Ainsi, les intervenants, dont des ministres, durant cet événement appelleront de nouveau les producteurs et les professionnels à redoubler d'efforts et maintenir le cap concernant la nécessité de booster la production nationale et de viser la qualité. L'événement qui verra, selon nos sources, une forte participation des producteurs nationaux tous segments confondus, sera également une occasion pour les professionnels de s'échanger des expériences et des informations. La Foire nationale de la production nationale constituera aussi comme d'habitude une aubaine pour les visiteurs désirant se faire des idées sur les meilleurs produits et s'en approvisionner. Il est à noter sur un autre plan que le produit algérien a été exposé cette année dans plusieurs capitales du monde. Après les Etats-Unis au mois de septembre dernier où il a suscité un grand enthousiasme auprès des Américains, le produit algérien a été exposé au mois d'octobre dernier en Mauritanie à l'occasion de la Foire économique internationale de Nouakchout.

Le produit algérien a eu à cette occasion, rappelons-le, un grand succès auprès des visiteurs. Le dernier séjour du produit national remonte au mois de novembre dernier à Dakar au Sénégal. Le produit algérien qui a impressionné plus d'un à cette manifestation a eu le Prix de la meilleure participation. Cette distinction a été remise à l'Algérie au cours de cette semaine.

Le produit algérien qui commence a être exporté un peu partout dans le monde se distingue, font remarquer les spécialistes, par sa qualité et son respect pour l'environnement.