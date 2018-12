L'ALGÉRIE COMPTE 2 MILLIONS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES la part du lion au commerce de détail

le consommateur a le choix du roi

Le nombre des opérateurs économiques étrangers inscrits au registre du commerce, est quant à lui de 13.880 à fin septembre 2018.

Le marché livre son bilan et dévoile ses acteurs économiques. Entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services passent à la calculette. Des statistiques pointues livrées par le Centre national du registre du commerce. Comme pour jauger des potentialités dont dispose certaines branches d'activité du secteur hors hydrocarbures sur qui reposent désormais tous les espoirs pour non seulement faire face à la féroce crise financière provoquée par la chute des prix du pétrole qui assure l'essentiel des revenus du pays, mais aussi pour sortir de cette addiction pernicieuse au seul secteur des hydrocarbures. L'économie nationale compte ses troupes qui doivent livrer bataille pour relever ce défi. «L'Algérie comptait plus de 2 millions d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce à fin septembre 2018 contre 1,95 million à fin 2017» a indiqué hier le Centre national du registre du commerce (Cnrc). «Jusqu'à fin septembre de l'année en cours, le nombre exact d'inscrits au registre du commerce était de 2.004.679 opérateurs» a précisé la même source qui a fait savoir que plus de 1,81 million d'entre eux exercent sous le statut de personnes physiques alors que 191.829 le font sous le statut de personnes morales (sociétés). En ce qui concerne les secteurs d'activités c'est le commerce du détail qui se taille la part du lion. 45% de l'ensemble des inscrits au registre du commerce le sont sous le statut de personnes physiques.

Avec 866.096 enregistrés inscrits à la fin du mois de septembre 2018 les personnes physiques exerçant dans la distribution de détail occupent la plus grande part du statut d'opérateurs économiques.

733.912, soit 38%, activent dans le secteur des services, 254.425 dans la production de biens, 69.992 dans la distribution en gros, 4508 entreprises de production artisanale et 559 dans l'exportation. Pour ce qui est des sociétés, le secteur des services concentre à lui seul 73.854 unités soit 32,5% de l'ensemble des personnes morales inscrites au Cnrc rapporte une dépêche de l'APS datée d'hier. Il est suivi par celui de la production de biens avec 68.558 inscrits, l'importation pour la revente en l'état avec 42.092 sociétés. Viennent ensuite la distribution en gros avec 22.314 sociétés, la distribution en détail avec 16.649, l'exportation avec 2 160 et les entreprises de production artisanale avec 1.680 inscrits. Quant aux inscriptions réalisées de janvier à septembre 2018, elles ont atteint 282.654 inscriptions contre 270.653 à la même période de 2017. Parmi ces inscriptions, 116.582 ont concerné les nouvelles créations d'entreprises (immatriculations) avec 103.790 créations pour les opérateurs-personnes physiques et 12.792 de personnes morales. Ces immatriculations ont enregistré une diminution en comparaison à la même période de 2017 qui avait connu 119 439 créations de nouvelles entreprises, soit une baisse de 2,4% ont indiqué les services du Centre national du registre du commerce. Quant au nombre d'opérateurs économiques étrangers, leur nombre a atteint 13.880 à fin septembre 2018. Il est composé de 11.380 sociétés et de 2500 opérateurs exerçant sous le statut de personnes physiques.

2116 sociétés sont françaises, 1265 sociétés syriennes, 1140 turques, 1007 chinoises et 828 tunisiennes. Quant au nombre de nationalités des gérants de l'ensemble des sociétés étrangères inscrites il s'élève à 94.