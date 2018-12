CHINE, ÉTATS-UNIS, FRANCE ET RUSSIE Les puissants courtisent l'Algérie

Par Saïd BOUCETTA -

Notre pays reste une puissance régionale incontournable

Les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie savent qu'il n'est pas question de faire de l'Algérie un autre Pakistan, ou une Turquie, contraints d'accepter des bases militaires étrangères.

Jalouse de son indépendance, jusqu'à «agacer» certaines capitales mondiales, l'Algérie a toujours refusé de jouer les seconds couteaux pour des puissances étrangères. Cela lui a valu quelques «piques» de la part de dirigeants de ces nations, mais l'a également mise sous les feux de la rampe lors de graves crises internationales. Les Américains ont bien demandé l'aide d'Alger lors de l'épisode de la prise d'otages de Téhéran, les Chinois ont été reconnaissants du soutien de l'Algérie lorsqu'il s'agissait de déloger Taïwan du siège permanent du Conseil de sécurité au profit de Pékin. Les épisodes historiques qui ont vu briller la diplomatie algérienne sont nombreux. Les 56 ans d'indépendance et les diverses actions menées à l'échelle régionale et internationale ont façonné le «caractère» de l'Algérie. Un pays un peu à part, en ce sens qu'il force le respect de tous ses partenaires et parvient à s'adjuger le statut de puissance régionale qu'on ne peut contraindre.

Les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie qui sont tous membres du Conseil de sécurité de l'ONU, prennent la mesure de l'importance stratégique de l'Algérie, mais savent également qu'il n'est pas question d'en faire un autre Pakistan, une Turquie ou autre pays, contrainte d'accepter des bases militaires étrangère sur son sol et participer à des opérations armées hors de ses frontières, pour servir les intérêts des puissants.

Washington qui a vu tout l'intérêt de maintenir un contact permanent et direct avec Alger, n'a pas réussi à l'entraîner militairement au Sahel. Mais la coopération sécuritaire «d'égal à égal» s'en trouve intensifiée et les visites de hauts fonctionnaires du Département d'Etat et de généraux de l'Africom, régulières, en sus d'un engagement de plus en plus sérieux dans l'économie. Les Etats-Unis qui scrutent, sans doute, les initiatives des autres membres du Conseil de sécurité, diversifient le partenariat avec l'Algérie et tentent de rattraper leur retard dans la région à travers une plus grande attention réservée à ses activités avec Alger. Les Américains qui suivent à la loupe l'évolution de la situation sociopolitico-économique de l'Algérie, ne mettent visiblement pas beaucoup d'argent, mais jouent de leur traditionnel influence, mais avec un parfait respect de la souveraineté, sachant que la stabilité de toute la région repose sur la compétence de l'armée et de la diplomatie algériennes.

Si les Etats-Unis ne «se mouillent» pas vraiment au plan économique, la Chine, avec laquelle l'Algérie partage beaucoup de choses, est venue avec son armée de travailleurs, son savoir-faire et ses mastodantes du Btph. Le pays de l'Empire du Milieu a pris une part importante dans la reconstruction du pays, au tout début du troisième millénaire. La Chine qui a fait de très bonnes affaires en Algérie avec, soit dit en passant une balance commerciale nettement en sa faveur, a accompagné son dynamisme commercial d'une politique volontariste et mis l'Algérie comme un «point repaire» de la Nouvelle route de la soie, en atteste le financement du port-Centre à hauteur de 5 milliards de dollars. Pour la Chine qui mise sur l'économie pour étendre son influence en Afrique, l'Algérie est un portail idéal. Il reste que pour ce pays aussi, les choses ne se déroulent pas comme ailleurs. Les Chinois s'obligent à ne pas se comporter en terrain conquis et construisent en Algérie un partenariat gagnant-gagnant. Il est entendu que, comme pour les Etats-Unis, ils ont évacué toute idée de présence militaire, mais espèrent tout de même, constituer pour les Algériens un partenaire de premier ordre.

Cette offensive «soft» et sous contrôle faut-il le souligner des autorités algériennes, tranche avec la valse-hésitation de la France qui voit, pourtant, s'éloigner son statut de premier partenaire de l'Algérie. Mais la spécificité historique de la relation algéro-française et sa complexité amènent la France où vit une importante communauté algérienne, à «marcher sur des oeufs» et tenter de régler le conflit mémoriel, principal obstacle à des relations normales entre les deux pays. Devant les manoeuvres américaines et chinoises, Paris cherche, à travers tous les présidents qui se sont succédé à l'Elysée, de vouloir conserver son pré carré d'influence en Afrique. L'Algérie ne figure pas sur la liste des pays sous contrôle, mais elle reste une puissance régionale incontournable pour la France. La difficulté des autorités françaises tient dans le conflit qui mine la classe politique de l'Hexagone. Cela fait perdre un temps précieux à Paris dans une région très disputée et futur pôle de croissance économique. Les Russes l'ont compris et mettent l'Algérie sur leurs axes de nations-alliées.