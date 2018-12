27E FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE El Habiri en "guest-star"

S'il y a quelqu'un qui a volé la vedette au «Made in bladi» lors du Salon de la production nationale, c'est bel et bien le colonel Mustapha El Habiri. Le directeur général de la Sûreté nationale était la «guest-star» du salon. Lui qui a accompagné son ami le Premier ministre Ahmed Ouyahia durant les 3h30 de visite à la Safex, pendant que d'autres ministres avaient lâché prise, a reçu un accueil triomphal de la part des présents à cette cérémonie d'inauguration. Tout le monde voulait approcher ce Dgsn, simple, souriant et surtout dépourvu de protocole et de garde trop rapprochée... Avec sa joie habituelle et son humour, il s'est fait un plaisir de discuter avec tous les présents avant de faire un «sprint» pour aller saluer des agents de la Protection civile stationnés au niveau de la cour de la Safex. Il leur a lancé un très chaleureux: «Vous me manquez...». El Habiri toujours fidèle à lui même.