RÉHABILITATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RELIANT DJEBEL ONK AU PORT DE ANNABA Le phosphate sur les rails

Par Abdelkrim AMARNI -

La Sntf travaillait sur un projet de réhabilitation et de modernisation de 20 locomotives à l'arrêt

La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) va acquérir 20 locomotives électriques et 1800 wagons, qui seront mis en service sur la ligne minière à l'est du pays, qui relie le port de Annaba aux mines de phosphate de djebel Onk dans la wilaya de Tébessa.

La chef de service du matériel, auprès de la Sntf, Mme Haboub Kaoucem, a précisé à la presse que la Sntf s'apprête à acquérir 20 locomotives électriques et pas moins de 1 800 wagons pour opérer au niveau de cette ligne laquelle figure parmi les grands projets du secteur des transports à travers le pays.

Cette opération d'envergure de réhabilitation de la ligne ferroviaire dans le nord-est du pays, reliant le port de Annaba et les mines de Djebel Onk et de Bir El Ater (w. Tébessa), affiche un cahier des charges relatif aux 1800 wagons demandés, qui «sera fin prêt prochainement» pour 300 wagons, a-t-elle annoncé, dans l'attente de l'élaboration d'un cahier des charges relatif au reste des wagons (1 500 wagons). L'appel d'offres concernant le cahier des charges relatif aux locomotives électriques est également prêt et ce contrat sera lancé, dans les prochaines semaines, ou au plus tard, fin janvier prochain de l'année 2019, a-t-elle fait encore savoir.

La même responsable a révélé que le contrat relatif à une partie de ces wagons sera conclu de gré à gré par l'Entreprise nationale de constructions de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial), tandis que l'acquisition du quota restant, le sera via un appel d'offres international, a-t-elle ajouté. Elle soulignera enfin que le financement de ce matériel sera effectuée par le Fonds national de l'investissement (CNI).

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaléne, avait annoncé en octobre dernier le lancement prochain des travaux de réhabilitation de cette ligne ferroviaire indiquant que cette ligne minière, qui traverse les wilayas d'El Tarf, Guelma et Souk Ahras, fera l'objet d'une opération de réhabilitation portant sur la correction du trajet et l'installation de panneaux signalétiques modernes.

Les groupes nationaux Sonatrach, Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic avaient signé le mois dernier un accord de partenariat pour la création d'un projet intégré d'exploitation du phosphate à Tébessa qui est présenté, selon le Premier ministre, comme l'opération de «tous les espoirs».

Mme Haboub a aussi indiqué que la Sntf travaillait sur un projet de réhabilitation et de modernisation de 20 locomotives à l'arrêt, les unes pour des raisons techniques et d'autres pour leur vétusté.

Leur réparation se fait au niveau des ateliers de maintenance de Rouïba et d'El Mohammadia à Alger. Les techniciens de Sidi Mabrouk (Constantine) ont, quant à eux, réparé 12 locomotives, dont les deux dernières seront réceptionnées avant la fin de l'année en cours.

L'atelier de maintenance de Sidi Bel Abbès connaît, pour sa part, la réhabilitation des trains des grandes lignes, tandis que celui d'Hussein Dey s'est spécialisé dans les opérations de maintenance des trains de banlieue, soit au niveau de la capitale et des grandes villes de l'ouest et de l'est du pays, a-t-elle poursuivi.