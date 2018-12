SKIKDA Il lui coupe les doigts à cause de la chique

Par Hasna YACOUB -

Au-delà du fait que c'est banni par la religion, quel plaisir y a-t-il à prendre de l'alcool pour devenir coléreux et agresser les gens? C'est le cas de K.R. qui, un soir, prenait de l'alcool avec un ami dans son quartier de Azzaba, à la wilaya de Annaba. Son voisin, qui rentrait tranquillement chez lui, a été interpellé par l'ami, lui demandant de la chique. Mais le voisin n'en avait pas. En entendant la réponse négative, K.R. va, sans raison justifiée, insulter et proférer des insanités à l'encontre de son voisin. Ce dernier ne réfléchit pas à deux fois et donne un coup de tête à son offenseur. éméché, le soûlard tire un couteau et court derrière sa victime pour se venger. Une fois rattrapée, il va lui asséner plusieurs coups au visage. à terre, la victime tente de se protéger le visage avec ses mains. Elle aura trois doigts coupés et plusieurs blessures aux bras. Le voisin ne devra la vie sauve que grâce à une brigade de police qui faisait une ronde dans ce quartier. Devant le juge, le soûlard va essayer de présenter son geste comme une riposte après le coup de tête donné par la victime, justifiant l'utilisation de l'arme blanche par son inconscience au moment des faits, étant sous l'emprise de l'alcool. Il sera condamné à trois ans de prison ferme.