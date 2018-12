HADJAR AU SUJET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE "Nous avons ouvert 81 laboratoires"

Par Madjid BERKANE -

Les laboratoires ont été dotés de tous les équipements nécessaires

Les laboratoires doivent toutefois orienter leurs recherches sur des problématiques et des questions imposées par l'ère actuelle.

La recherche scientifique au sein de l'université est en passe d'être rétablie. C'est du moins ce qui ressort de l'annonce qu'a faite avant-hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar concernant l'ouverture de pas moins de 81 laboratoires de recherche scientifique toutes spécialités confondues.

Le ministre qui s'exprimait à l'occasion de la Conférence nationale des universités tenue à Alger, a indiqué que les laboratoires en question ont été dotés de tous les équipements nécessaires pour leur bon fonctionnement. «Les recteurs des universités ont été tous instruits à l'effet de suivre de très prés les recherches et s'afficher en permanence aux cotés des chercheurs», a fait savoir en outre le ministre, notant que les travaux de recherche seront en rapport avec des problématiques et des exigences imposées par l'ère actuelle. Pour le ministre, il est temps de rentabiliser les laboratoires et d'exiger des résultats. A ce propos, le ministre a fait savoir que son département a procédé au cours de l'année passée à la fermeture de 72 laboratoires, en raison de l'absence des résultats. S'exprimant en outre au cours d'un point de presse tenu en marge de l'évènement sur le mouvement de contestation du syndicat des enseignants- chercheurs ayant tenu un sit-in le 17 décembre dernier devant le ministère, Hadjar a signifié que les revendications de ce syndicat n'ont rien à voir avec la recherche scientifique.

Le ministre a précisé toutefois qu'il a reçu les représentants de ce syndicat dans son bureau et que les portes du dialogue restent ouvertes. Répondant ensuite sur une question relative au mécontentement exprimé par les étudiants au début de l'année quant aux inscriptions en master, Hadjar a déclaré que la plateforme «Progress» contestée par les étudiants n' a été ouverte que pour les inscriptions. «Le traitement des dossiers s'est fait au niveau des universités par des commissions spécialisés». «Les étudiants prioritaires sont les étudiants poursuivant avec succès leur scolarité au sein du même établissement. La loi garantit pour ces derniers 80% des places pédagogiques disponibles.

Les 20% restants reviennent aux étudiants du système classique et les étudiants issus des autres établissements», a expliqué Hadjar.