INSPECTION DANS DES CLINIQUES PRIVÉES 35 fermetures décidées en 2017

Par Mohamed BOUFATAH -

Répondant aux préoccupations d'un membre du Conseil de la nation sur les activités des cabinets médicaux et cliniques privés, lors d'une plénière consacrée aux questions orales, le ministre de la Santé a indiqué que «dans le cadre de la nouvelle loi sur la santé, le ministère procède à l'intégration des cabinets et cliniques au sein du réseau national de soins», d'autant que l'actuelle stratégie tracée «repose sur le dossier électronique du malade (DEM) pour un système sanitaire intégré et cohérent». «Le ministère procède actuellement à une inspection et une évaluation globales au niveau national, en vue de mettre à jour le fichier national de ces cabinets et cliniques privés, dans le but d'amener leurs propriétaires, ayant été titulaires d'agrément avant la promulgation de la nouvelle loi sur la santé, à respecter les nouvelles dispositions énoncées dans le cahier des charges». Concernant les opérations d'inspection menées par les services compétents en 2017, le ministre a fait état de «5676 inspections au niveau des officines de pharmacie, 148 au niveau des unités d'hémodialyse, 77 opérations au niveau des laboratoires d'analyse médicale, 1276 inspections au niveau des cabinets publics, 2779 opérations au niveau des cliniques privées et 74 inspections au niveau des cliniques de chirurgie dentaire». Suite aux opérations d'inspection, 35 décisions de fermeture définitive ou provisoire de ces cabinets, cliniques, laboratoires et pharmacies ont été prises et 227 avertissements, 141 mises en demeure et 13 blâmes ont été adressés», a-t-il fait savoir.