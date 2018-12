27E FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE La Snvi, seule fausse note!

Par Walid AÏT SAÏD -

Ahmed Ouyahia a remonté les bretelles aux responsables de la Société nationale des véhicules industriels (Snvi). Le Premier ministre les a appelés à mieux gérer l'entreprise publique et surtout à demander plus d'efforts aux travailleurs s'ils ne veulent pas que ce fleuron disparaisse avec leurs emplois au passage.

«Certains opérateurs exigent du gouvernement des licences d'importation du matériel qui leur est nécessaire, car en manque sur le marché local. Vous me dites qu'ils sont disponibles chez vous, or vous savez comme moi que c'est faux!», a t-il, pesté avant de tirer la sonnette d'alarme. «Mon message aux travailleurs est de redoubler davantage d'efforts.

Nous comptons établir un large partenariat. Personne n'entravera l'avenir du complexe industriel qui est un patrimoine du peuple algérien ou les salaires des travailleurs, alors que le partenaire social a réagi à ce sujet», a-t-il soutenu. «Seul le travail pourra résoudre ce problème et sauver ce fleuron de l'industrie nationale», a-t-il conclu très en colère