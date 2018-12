60E ANNIVERSAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES Le message fort de Bouteflika

Le chef de l'état

Le président de la République met l'accord algéro-chinois dans le cadre de «la réalisation des objectifs du projet ‘'Le vivre ensemble en paix''», initié par l'Algérie et reconnu par l'ONU.

Au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, les deux pays affichent une volonté commune de densifier leurs relations stratégiques. Alger et Pékin parlent de la même voix sur l'ensemble des questions qui les concernent au plan bilatéral, ainsi que sur les dossiers internationaux. Dans un message adressé au président chinois, à cette occasion, le président de la République a, à juste titre, souligné que la célébration de cet événement «intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une évolution soutenue dans tous les domaines, dans un climat empreint de confiance mutuelle, de solidarité effective et de concertation régulière, sur l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun».

Le propos du chef de l'Etat n'est pas simplement protocolaire. En témoigne la franche adhésion de l'Algérie à l'initiative «La ceinture et la route», une démarche de Pékin visant à renforcer la coopération économique avec les pays en développement. Le président de la République qui a mis en avant, dans son message, l'enthousiasme de l'Algérie de prendre part au grand projet chinois, estime que l'entente parfaite entre l'Algérie et la Chine autour de cette démarche «se veut (...) une affirmation du rôle dynamique que jouent nos deux pays dans les échanges de coopération entre les peuples, l'instauration de la paix, la sauvegarde de la sécurité». Et plus encore, Abdelaziz Bouteflika met l'accord algéro-chinois dans le cadre de «la réalisation des objectifs du projet 'Le vivre ensemble en paix''», initié par l'Algérie. Cet apport donne sa dimension humaine et civilisationnelle à la stratégie économique chinoise. Pour le chef de l'Etat, le projet algérien reconnu par l'ONU qui lui a consacré une journée internationale (celle du vivre ensemble en paix, le 16 mai de chaque année), «se croise de par ses principes et visées avec la notion de 'la communauté de destin pour l'humanité'' que vous avez lancée». Le propos est on ne peut plus clair, à savoir que l'Algérie entend donner au projet chinois «La ceinture et la route», une empreinte sociale, qui met l'être humain au centre du mécanisme, fut-il mondialisé. Ce n'est pas une conditionnalité que pose l'Algérie à son adhésion au projet de Pékin, mais plutôt un apport conséquent pour que ne se répètent pas les erreurs de la mondialisation qu'une grande partie de l'humanité vit très mal. Le président de la République traduit dans son message, le voeu de voir le modèle algérien qui repose sur le respect premier et prioritaire de la dignité du citoyen, dans son logement, sa nourriture, sa scolarité et à l'accès aux services publics essentiels, à l'image de l'électricité.

La Chine qui entend piloter ce gigantesque projet trouvera certainement dans la posture de l'Algérie, matière à réflexion. En tout cas, de son côté, le président Bouteflika est on ne peut plus sûr de ses propres convictions et de celles de l'Etat algérien. «Tandis que nous célébrons ce soixantième anniversaire, je tiens à vous réitérer ma ferme détermination à poursuivre le travail, de concert avec vous, en vue de raffermir les liens d'amitié, de solidarité et de coopération historiques et stratégiques globales qu'entretiennent nos deux pays», dira le chef de l'Etat dans son message, comme pour souligner le caractère irréversible d'une amitié née dans le feu de la guerre de Libération nationale. A cet égard, poursuit le président, «je salue les efforts consentis avec dévouement et abnégation de part et d'autre, tout au long des six dernières décennies, à la faveur de la continuité et du raffermissement des liens historiques qui lient nos deux pays et nos deux peuples amis».

Le Président réaffirme également son «vif attachement à développer ces relations et à les hisser aux plus hauts niveaux au mieux des aspirations de nos deux peuples à davantage d'épanouissement et d'essor». Cela pour dire que le partenariat algéro-chinois qui va au-delà de la récente initiative chinoise de «La ceinture et la route» est l'un des plus solides que l'Algérie ait établi depuis son accession à l'indépendance.