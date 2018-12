IL PREND LE POULS ET FAIT PART DE SA SATISFACTION Les fermes convictions de Ouyahia

Par Walid AÏT SAÏD -

Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche et ses remarques «acerbes», le chef de l'Exécutif a certes, fait quelques remarques aux producteurs nationaux les appelant notamment à tenter le défi de l'exportation, mais il s'est globalement montré satisfait par l'évolution des produits locaux. «On est sur la bonne voie...»

Jeudi après-midi à la Safex, il est 15 h. Ahmed Ouyahia débarque pour donner le coup de starter de la 27ème édition de la Foire de la production nationale. Le Premier ministre est vêtu d'un beau costume bleu, une cravate assortie, une chemise blanche, très classe et de magnifiques mocassins. De quoi faire réagir les «fashions victimes» qui s'interrogent sur la marque de ce beau costume, sûrement italien. Celui qui est venu défendre le «Made in bladi» fera savoir au cours de sa visite des stands du salon, hautement important pour l'économie nationale, qu'il était vêtu «100% algérien». Chose que confirme le responsable du groupe public des textiles et cuirs Getex-Spa. «Je sais que vous êtes notre plus fidèle client. Je suis fier de vous voir vêtu de nos produits», a lancé le même responsable. L'ambiance de la fête du «Made in bladi» était donc plantée par un Ouyahia qui a voulu montrer l'exemple! En effet, cet événement économique tient a coeur le chef de l'État Abdelziz Bouteflika, qui a dépêché pratiquement tout le staff gouvernemental.



Aller rapidement vers l'export

Le 1er responsable de l'Exécutif a été chargé de prendre le pouls du «Made in bladi» afin de constater s'il y avait véritablement un renouveau de l'industrie nationale. Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche et ses remarques «acerbes», le chef du gouvernement était l'homme idéal pour cette lourde tâche. Comme un «prof» qui contrôle ses élèves, il a scruté minutieusement la majorité des stands du salon. Mais «Si Ahmed», comme aiment l'appeler ses partisans, a dû ranger son bâton. Lui qui lors des précédentes éditions qu'il a présidées avait fait part de son mécontentement, s'est montré globalement satisfait de la production nationale. Cela, même s'il s'est fait plaisir en «assénant» quelques petites remarques, notamment sur la nécessité d'aller rapidement vers l'exploration, d'augmenter le taux d'intégration et d'aller au plus vite vers la fabrication pour ceux qui font dans l'assemblage...



«Suivez ces exemples»

Toutefois, il s'est réjoui de l'évolution des produits locaux. Avec un nombre plus important de participants que les autres éditions et des «succès strory» qui, en deux ans, ont réussi a couvrir le marché national tout en allant vers l'exportation. L'exemple le plus frappant est celui de Faderco, le numéro un de l'hygiène corporelle qui a réussi à satisfaire les besoins nationaux en papier hygiénique alors qu'il n'y a pas si longtemps on importait 80% de nos besoins. Mieux encore, cette entreprise familiale a même réussi le défi de l'exportation vers le sud de l'Europe et quelques pays africains. «On est fier de vous, vous êtes un exemple à suivre. Bravo!», a lancé avec beaucoup d'émotion le chef de l'Exécutif. L'autre fierté nationale que Ouyahia a voulu mettre en exergue est la réussite d'une entreprise publique. Oui, il y a bel et bien des entreprises publiques qui réussissent. C'est le cas du groupe industriel de ciment «Gica» qui est parvenu en 2018 à exporter 270.000 tonnes et envisage d'atteindre 1,7 million de tonnes en 2019. Cela après avoir couvert les besoins locaux. «Nous sommes fiers de vous. Continuez comme cela. On est là pour vous aider. Surtout que quand les entreprises publiques vont bien, c'est tout le Trésor public qui va bien», a-t-il mis en avant. C'est avec la même satisfaction et fierté qu'il a exprimé sa satisfaction au Groupe privé des industries électroniques «Condor» qui a exporté en 2018, en direction de huit pays, environ 52 millions USD, et envisage d'augmenter son chiffre d'affaires à l'exportation à 25% d'ici 2022. «Cette foire a prouvé que l'exportation figure aujourd'hui dans la culture de l'entrepreneur algérien aussi bien public que privé», a-t-il estimé non sans appeler ceux qui n'ont pas encore «osé» d'aller tenter le défi. À ce propos, il a mis en avant la disposition de son gouvernement à traiter tous les obstacles entravant l'exportation des produits des opérateurs nationaux, notamment les systèmes, fiscal et douanier. Car, pour Ouyahia les choses sont simples: le produit algérien est désormais de très bonne qualité et très compétitif par rapport à ses coûts de production. «Soyez donc plus agressifs pour l'imposer hors de nos frontières...», a-t-il réclamé.

Celui qui est considéré comme un grand défenseur du «made in Algeria» ne pouvait qu'être content. «Cette manifestation est une opportunité pour adresser aux entreprises algériennes, publiques et privées, toutes nos félicitations, et une invitation au citoyen algérien à méditer sur le marché national, riche en produits locaux de qualité», a-t-il soutenu.



«L'assemblage n'est pas un coup de tournevis...»

Toutefois, il restait un dernier «test» avant de crier victoire. Il s'agit de l'industrie automobile, tant décriée, est dont l'Algérie veut devenir un acteur majeur. Dans un silence de cathédrale, Ouyahia a débarqué dans ce grand pavillon. Il a observé pendant de longues minutes avant de rendre son verdict. «Je ne suis pas partisan de ceux qui considérèrent l'assemblage automobile comme étant une activité de tournevis», a-t-il lancé à Bilal Tahkout, directeur général adjoint de Cima Motors qui fait l'assemblage des véhicules Hyundai. «Vous êtes bien placé pour le savoir, les Sud-Coréens, comme l'a souligné leur Premier ministre lors de sa visite effectuée au courant de la semaine à Alger, ont commencé par l'assemblage. On voit maintenant le résultat...», a-t-il rappelé. «Il faut bien commencer par quelque chose. Si on suit la feuille de route tracée, on réussira ensemble», a-t-il estimé avant de donner le bel exemple du groupe Global Motors de Hassan Larbaoui qui va passer en 2019 à la fabrication de camion avec des taux d'intégration à hauteur de 60%.



Saluer les efforts

Celui qui fait aussi l'assemblage des véhicules KIA ouvrira une usine ultramoderne qui fabriquera même des carrosseries. Ahmed Ouyahia a aussi encouragé Mourad Oulmi pour donner aux robustes allemandes un accent bien algérien. Cela non sans saluer les efforts consentis par le Groupe Renault qui a fait du rêve de la voiture algérienne une réalité...Cependant, le chef de l'Exécutif a tenu à les avertir sur le respect des cahiers des charges et l'augmentation rapide du taux d'intégration. Il a dans ce sens invité les opérateurs de ce domaine à hisser le niveau de coopération entre les propriétaires d'usines de montage, permettant de gagner du temps et d'élever le taux d'intégration national. «Certaines pièces peuvent être montées dans plusieurs marques. Sur ce, un dialogue entre opérateurs est nécessaire dans le cadre de la concurrence loyale», a-t-il conseillé pour ce qui sonne plus comme un ordre. Au bout d'un marathon de plus de presque 4h, qui s'est achevé avec le coucher du soleil, Ouyahia aura évalué le produit algérien. «Ce salon montre que nous sommes sur le bon chemin qui permettra le développement du pays. Cela ne se réalise pas du jour au lendemain, mais progressivement et grâce à la stabilité, c'est pourquoi nous prions le Tout- Puissant de faire régner cet acquis», a-t-il conclu. Le «Made in bladi» est donc le grand espoir du pays...