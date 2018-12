27E FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE Exportation: le nouveau rêve algérien

Le produit algérien fait son chemin

D'année en année, les choses évoluent et les opérateurs économiques étonnent leur monde par des initiatives heureuses.

Hasard du calendrier. Au jour de l'inauguration de la Foire de la production nationale, le pétrole affichait une «petite mine». C'est dire qu'après quelques mois de répit pour le gouvernement qui croyait s'être éloigné du précipice, les signaux virent au rouge, rappelant à l'ensemble des Algériens que le pétrole n'est pas la solution. Le hasard a bien fait les choses, puisque hier, la démonstration était faite que l'on était capable de produire des biens de consommation de toutes sortes.

Le Premier ministre n'est certes pas sorti, émerveillé du Palais des exposition après plusieurs heures de visite, mais il était mu par la conviction que les mentalités n'étaient pas vraiment les mêmes. D'année en année, les choses évoluent et les opérateurs économiques étonnent leur monde par des initiatives heureuses. L'on n'est pas encore à la démonstration de force, mais les prémices d'un redéploiement de l'économie algérienne, voire d'un changement de paradigme qui commence à s'opérer doucement, mais sûrement.

Il est évident qu'une foire fut-elle exceptionnellement réussie, n'est pas la panacée aux problèmes de la diversification de l'économie, mais elle peut constituer l'occasion de constater le chemin parcouru par toutes les filières de l'industrie nationale.

Dans cette foire, on aura déduit que pas mal de choses ont été accomplies.

On a même vu des patrons plus confiants que jamais après les succès des salons organisés en Mauritanie, en Egypte, au Congo et plus récemment au Sénégal. Mais pour transformer l'essai et faire de véritable chiffres d'affaires à l'export, il est essentiel qu'une refonte des mentalités des hommes d'affaires, de l'Etat et de la société s'opère. Tout le monde doit voir dans la même direction. Tout le monde doit y croire. D'ailleurs, a-t-on vraiment le choix avec un baril du pétrole à 53 dollars?