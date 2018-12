DERNIER SURVIVANT DES NEUF CHEFS HISTORIQUES DU FLN Il y a trois ans disparaissait Ait Ahmed

Par Brahim TAKHEROUBT -

Jour pour jour, il y a trois ans disparaissait le dernier survivant des neuf chefs historiques du FLN.

Hocine Ait Ahmed est décédé le 23 décembre 2015, à l'âge de 89 ans, à Lausanne et sera inhumé le 1er janvier 2016 dans son village natal d'Ath Ahmed à Aïn El Hammam au pied du Djurdjura qui l'a vu naître. C'est pour célébrer cette date que le FFS a organisé, hier, une rencontre commémorative, à la salle Sierra Maestra de Sidi M'hamed à Alger. La rencontre est placée sous le signe: «Une vie et un combat pour un Maghreb des peuples.» Elle a été marquée par la présence du président du Parti «Ettakatoul» de Tunisie, du parti «Union socialiste des forces populaires» du Maroc, du président de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie «2011-2014», Mustapha Ben Jaâfar. De même qu'aujourd'hui à 10 h, un recueillement sera observé à Ait Yahia, commune de Aïn El Hammam, Tizi Ouzou. Patriote farouche, Hocine Ait Ahmed restera jusqu'à son dernier souffle un opposant intransigeant. Comme ultime acte de cette opposition, il refusera d'être enterré au cimetière d'Al Alia (Alger) où reposent les héros de la guerre de libération. En revanche, il a reçu un hommage unanime de l'Algérie entière. Le jour de son enterrement, des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les hauteurs de Aïn El Hammam pour rendre un dernier hommage à cet homme exceptionnel. Ce jour-là, l'Algérie venait de dire adieu à l'un des hommes politiques les plus probes qui a, durant toute sa vie, défendu l'Etat de droit et la transparence. Pour le peuple algérien, Ait Ahmed demeure une figure tutélaire de l'indépendance mais aussi de la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit.

Il reste également l'homme politique qui a refusé tout compromis et toute compromission avec le système. Svelte, toujours élégamment habillé, le nez aquilin et les cheveux poivre et sel, il cultivait l'image d'un homme calme, posé et de grande culture. Tel était Hocine Ait Ahmed, ce docteur en droit.