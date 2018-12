PLAIDOIRIE DE BEDOUI LORS DE LA JOURNÉE DE LA POLICE ARABE "Le bouclier du renseignement contre le terrorisme"

Par Hasna YACOUB -

Le ministre de l'Intérieur a tenu, lors de son allocution, à réitérer «l'appui du gouvernement à la police et son accompagnement dans le processus de réalisation des objectifs fixés».

C'est en présence de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'Etat et du directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, que le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, a salué, jeudi dernier, le «haut niveau» atteint par la police algérienne à l'occasion de la célébration de la Journée de la police arabe. Ne tarissant pas d'éloges sur les exploits de ce corps de sécurité, M.Bedoui a soutenu que «la police a pu réaliser d'importants acquis dans plusieurs domaines grâce aux sacrifices de ses femmes et ses hommes». «Elle s'est appuyée sur le professionnalisme et la science et le savoir, en plus de l'investissement dans l'élément humain», a affirmé M.Bedoui à l'ouverture de la cérémonie organisée par la Dgsn à l'Ecole supérieure de police «Ali Tounsi». Et à ce propos, il y a lieu de rappeler que les exploits des 200.000 hommes de Mustapha el Habiri ont déjà été reconnus mondialement lors du classement de la police algérienne en 2017, à la 58e place sur des polices de 127 pays et première à l'échelle maghrébine. Un classement établi, rappelons-le, par l'Association internationale des sciences de la police, en collaboration avec l'Institut for Economics and Peace, et qui prend en compte plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs. L'expérience et le savoir-faire dont jouit la police algérienne seront mis à profit pour l'ensemble des pays arabes comme le soulignera le ministre de l'Intérieur affirmant que la célébration par l'Algérie de la Journée de la police arabe traduit le fait que «l'Algérie continuera à militer pour la solidarité de tous dans un cadre panarabe solide et à oeuvrer pour le règlement des différends entre frères, notamment lorsqu'il s'agit de tentatives visant à déstabiliser les sociétés, et ce, dans le respect de la souveraineté des Etats et sans s'ingérer dans leurs affaires internes». Dans ce contexte, il a exhorté les organes de polices au niveau arabe à «l'activation des mécanismes de coopération et l'intensification des efforts pour l'échange des informations afin de resserrer davantage l'étau autour des foyers du crime transnational et de vaincre le terrorisme», ajoutant que l'Algérie «en tant que pays jouissant d'une expérience dans ce domaine demeurera un havre de paix et de sécurité, fidèle à ses principes en faveur de l'unité arabe et au service de l'humanité toute entière». Cette disponibilité de l'Algérie à coopérer pour lutter contre le crime et à formuler des visions sécuritaires, qui ont trouvé un écho favorable, reconnu par tous, vu la richesse de leurs contenus, lui a valu d'être choisie par les responsables de polices africaines pour assumer la gestion des Affaires de l'organisation de coopération policière (Afripol), comme l'a rappelé Nouredine Bedoui avant de conclure son intervention en affirmant que la police algérienne est favorable à toute initiative s'inscrivant dans le cadre des efforts de coopération et de coordination au niveau arabe. Pour sa par, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (Cmai), Mohamed Ben Ali Koumane, a souligné, dans un message adressé aux participants, l'importance d'oeuvrer pour la promotion et le renforcement de la coopération sécuritaire arabe en adéquation avec les développements et évolutions enregistrés aux plans arabe et international. M.Koumane s'est félicité de la mise en place, par le Cmai, d'un «modèle arabe de prévision des risques sécuritaires» et d'une «stratégie régionale arabe de lutte antiterroriste au cours de cette année, parallèlement à la constitution d'un groupe de travail pour l'évaluation de la menace terroriste».



Des logements pour les retraités de la Dgsn

En marge de la célébration de la Journée de la police arabe, la direction générale de la Sûreté nationale a organisé pour l'occasion une cérémonie en l'honneur des retraités de la Sûreté nationale avec la remise de clés et d'attestations de logements, formules LSP et Aadl, en plus de distinctions aux athlètes participant aux différentes compétitions régionales et internationales durant l'année 2018.