LE PREMIER MINISTRE VEUT VOIR LEURS PRODUITS SUR LE MARCHÉ L'armée est une force industrielle

Par Walid AÏT SAÏD -

L'exemple le plus concret de ce haut niveau n'est autre que Mercedes-Benz! En effet, depuis déjà 4 ans, l'Armée nationale populaire produit des Mercedes «Made in bladi», et ce, avec un haut niveau d'intégration comprenant moteur et boîte à vitesses...

L'industrie militaire impressionne! Pour sa 3e participation à la Foire de la production nationale, l'ANP fait sensation. C'est d'ailleurs par les impressionnants stands des entreprises de production du ministère de la Défense nationale (MDN) que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de cette importante foire. Ouyahia a ainsi voulu rendre hommage à notre armée qui ne fait pas que nous protéger, mais montre la voie du développement industriel. Le Premier ministre a, dans ce sens, demandé aux entreprises privées et publiques de s'inspirer du haut niveau de technicité à laquelle l'ANP est arrivée. L'exemple le plus concret n'est autre que Mercedes-Benz! En effet, depuis déjà 4 ans, l'Armée populaire nationale produit des Mercedes «Made in bladi». L'une des plus prestigieuses marques automobiles au monde a pris l'accent algérien grâce au MDN! L'usine de Aïn Bouchekif a produit, depuis son inauguration, en octobre 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, plus d'une cinquantaine de types de véhicules répondant aux différentes fonctions, disponibles. Il s'agit d'une large gamme de camions, de 4x4 et de bus du label Mercedes-MB. La majorité est exposée lors de cette foire à l'instar des modèles phares que sont le 4x4 «Classe G» et les fourgons Sprinter. L'ANP fabrique également des poids lourds Mercedes à travers la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (Sappl.Mb) à Rouiba. Mieux encore, elle est arrivée à un taux d'intégration très élevé en se lançant dans la fabrication de moteurs et de boîte à vitesses en créant la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine. Ce ne sont là que les grands exemples d'une multitude de produits exposés par l'ANP. Les impressionnants stands de l'armée englobent les unités de production relevant des Commandements des forces aériennes et navales et des directions des fabrications militaires et du matériel, à l'instar du secteur des industries mécaniques légères et lourdes, des industries électroniques et de la rénovation des matériels aériens et navals, ainsi que les industries textiles. Il faut savoir que parmi les 430 sociétés exposantes lors de cette foire, pas moins de 16 unités sont issues des entreprises de production de l'Armée nationale populaire (ANP). Subjugué par cette industrie, Ahmed Ouyahia a de suite «réclamé» qu'elle soit ouverte au civil. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de s'ouvrir sur le marché civil pour couvrir les besoins enregistrés dans les différents secteurs, à l'instar des travaux publics et les collectivités locales, notamment le transport scolaire. «Allez à la conquête du marché national, on a besoin de vous...», a-t-il conclu avec beaucoup de fierté. L'armée, c'est donc aussi une force...industrielle!