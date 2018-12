TIZI OUZOU Les enfants gâtés

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouozu et le théâtre régional Kateb Yacine en collaboration avec la Maison de la culture «Mouloud-Mammeri» ont mis en place un programme des plus riches et variés qui battra son plein tout au long des 15 jours que dureront les vacances scolaires d'hiver. Il s'agit désormais d'une tradition car durant chaque vacances scolaires, les animateurs du secteur culturel se retroussent les manches et mettent les bouchées doubles pour que les enfants de la région puissent s'abreuver de toutes sortes d'activités allant du théâtre aux spectacles de magie en passant par les clowns, les ateliers, les expositions ventes de livres pour enfants, etc. Ainsi, selon les responsables de la direction de la culture, plusieurs établissements de la wilaya aussi bien dans la ville de Tizi Ouzou qu'au niveau des localités abriteront des activités jusqu'à la fin des vacances scolaires d'hiver.

Le programme en question s'étale donc du 22 décembre au 2 janvier 2019, apprend-on et il y en aura pour tous les goûts.

Au niveau de la Maison de la culture de Tizi Ouzou, le programme spécial

«Imuras n cetwa» (programme spécial vacances d'hiver) a débuté, hier, dans la matinée avec, au menu, des expositions ventes de livres pour enfants en présence des auteurs qui pourront ainsi dédicacer leurs ouvrages ainsi qu'un spectacle de magie avec Hachemi Omar, un fidèle de cet établissement culturel.

Le programme de la journée d'hier au profit des enfants comprenait aussi plusieurs ateliers dont celui de dessin, de recyclage, de contes,... Le même programme domicilié à la Maison de la culture «Mouloud-Mammeri», prise d'assaut par des centaines d'enfants, hier, dès la matinée, comprend également un spectacle de chants avec le groupe

«Amdal Kids», un spectacle de magie avec Nadjib, un spectacle de marionnettes animé par l'association des Ath Irathen, un spectacle de théâtre pour enfants avec l'association Tala de Aïn Zaouïa... Le programme de la Maison de la culture sera ponctué en outre par plusieurs pièces de théâtre pour enfants comme «Cna n ledyur» entre autres.

Par ailleurs, la Maison de la culture d'Azazga sera au rendez-vous de ces journées spécial-vacances d'hiver avec un programme presque quotidien, initié par la direction de la culture de la wilaya. La maison d'édition «Houroufi el moufadhala» proposera des dizaines de livres pour enfants à l'occasion de l'exposition organisée à cet effet à la Maison de la culture de la ville d'Azazga. Il y aura aussi l'animation d'un atelier d'astronomie, d'un autre consacré à des travaux manuels, un autre atelier pour les jeux éducatifs, puis un autre encore dédié au coloriage, en plus de plusieurs spectacles de magie et de clown, apprend-on. Dans le même sillage, le théâtre régional «Kateb-Yacine» lancera à partir d'aujourd'hui, 23 décembre, les Journées du théâtre pour enfants toujours à l'occasion des vacances d'hiver. Au total douze spectacles sont au menu au niveau de ce théâtre à raison d'un spectacle par jour à partir de 14 heures.

Plusieurs troupes théâtrales venant d'autres wilayas du pays prendront part à cet événement culturel dédié aux enfants comme le théâtre régional de Mostaganem, le Théâtre national algérien (TNA), la troupe théâtrale «El yaoum» d'Oran... les autres pièces théâtrales pour enfants seront animées par des troupes locales comme l'association étoile filante de Draâ Ben Khedda, l'association Ibetrounene.

Le public aura même droit à une troupe théâtrale étrangère qui présentera la pièce «Fusion cinéma silhouette». Des spectacles de magie, des concours inter-crèches, des spectacles de chorale seront aussi au menu au niveau de la grande salle de spectacles du théâtre régional «Kateb Yacine».