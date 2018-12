APC DE BÉJAÏA Ce que veut l'opposition

Par Arezki SLIMANI -

Alors qu'on attendait la majorité aux commandes de la commune pour dresser son bilan de l'exercice annuel, c'est l'opposition qui s'invite dans un élan qui ne peut donner qu'à réfléchir à l'alliance FFS, FLN, RCD.

Les élus de la liste indépendante «Ensemble pour Béjaïa» se sont exprimés hier sur la situation générale de la commune de Béjaïa, un an après les élections locales. Brossant un tableau des plus sombres quant à la gestion de l'Assemblée par une «alliance FFS, FLN et RCD», «beaucoup plus numérique que visionnaire», pour reprendre les termes de Ahmed Achour, les élus de la liste «Ensemble pour Béjaïa» ont dénoncé en des termes à peine voilés «la gestion archaïque de l'Assemblée», qui, disent-ils, «a toujours rejeté nos propositions, notamment concernant les audits foncier et financier sans quoi un plan d'action consensuel et surtout efficace demeurera une utopie», allant jusqu'à «nous accuser de blocage» pour se laver de «leur incapacité à trouver des solutions idoines aux problèmes posés avec récurrence».

Le premier intervenant reviendra sur les engagements pris par la liste lors de la campagne électorale. Boualem Chouali indiquera que lui et ses colistiers «n'ont jamais dévié de la feuille de route tracée» et «nous présentons notre bilan en tant que simples élus, mais redevables à l'égard de nos concitoyens». Lui succédant, Hamid Achour détaillera la gestion communale en relevant d'abord l'absence d'un règlement intérieur, rejeté pour non-conformité avec le temps de parole à accorder aux élus. Sur sa lancée, il relèvera la baisse continuelle des recettes communales sans que la majorité ne daigne trouver d'autres moyens de financement. «Nous avons proposé des investissements en partenariat, mais en vain, la majorité a opté pour des actions ponctuelles» et «si la gestion continue ainsi, nous n'irons pas loin» avertit-il avant de souligner en insinuant la «perversion de la commission environnement et hygiène en commission de collecte des ordures». Il en est de même pour d'autres commissions «réduites à leur simple expression».Le docteur Mansouri Mohamed estimera pour sa part la disponibilité de sa liste à «travailler dans l'intérêt de la commune, mais à base d'un programme et à travers une méthode moderne, loin de l'archaïsme en vigueur actuellement». Il relèvera le rejet systématique de toutes les proportions de sa liste dont, notamment les audits foncier et financier qui permettront de connaître la consistance des moyens de la commune». «Nous ne sommes pas un obstacle dans l'Assemblée», soulignera le docteur Mansouri comme pour répondre à ceux qui tentent de leur faire porter le chapeau de l'inertie actuelle. Il accusera «les élus APW et APC d'être à l'origine de la mise à l' écart de Béjaïa de l'embellie financière du pays», estimant par ailleurs que «toute lutte contre les fléaux de la corruption, de la dilapidation et du squat fonciers passe impérativement par les audits que nous avons tant réclamés, mais en vain».En conclusion, la liste Ensemble pour Béjaïa, réaffirme sa «disponibilité à collaborer pour le bien être de la commune de Bejaia mais sur la base d'un programme portant sur des objectifs clairement établis».