Le legS de Da eL hocine

Par Hasna YACOUB -

Dans sa mort, comme dans sa vie, Hocine Ait Ahmed a su être rassembleur. Le jour de son enterrement, c'est toute l'Algérie plurielle, telle qu'il l'aimait, qui était là pour lui faire ses adieux.

Sa personnalité et son combat auront tricoté ensemble sa stature. Et quelle stature! Celle d'un homme qui marquera à jamais l'histoire de l'Algérie. Une histoire dont il sera l'un des principaux artisans. Lui, c'est Hocine Ait Ahmed, l'icône de la révolution et le combattant infatigable pour la démocratie. Aujourd'hui, en cette date souvenir, il manque terriblement à l'Algérie et à ses enfants. Son absence est très ressentie, car il était l'homme de toutes les situations. Celui qui était capable de proposer une alternative à tous les Algériens dans les moments les plus difficiles. Les propositions de Da El hocine ont toujours été clairvoyantes et même si elles n'ont pas été suivies, l'histoire a fini par lui donner raison. Durant toute sa vie,

Da El hocine a prôné l'union. Son dur parcours ne l'a jamais poussé à dévier de ses principes ni lui a fait perdre l'amour de la patrie. Pour lui, les intérêts de l'Algérie et de son peuple ne sont pas négociables. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler son discours à Rome en janvier 1995 lorsqu'il s'était interrogé à l'époque «Guerre ou paix? Nous avons choisi la seule voie civilisationnelle et fraternelle qui est la réconciliation historique (...)» et d'appeler à «une conférence nationale, dotée de pouvoirs réels.». Hocine Ait Ahmed a toujours vu loin. «J'ai dit. Je le répète. La solution à la crise doit être trouvée exclusivement entre Algériens» et il avait raison, ce militant hors pair qui a lutté toute sa vie pour sortir le pays de la haine. Le monument du nationalisme a gardé toute sa grandeur même dans sa mort. L'enterrement de Hocine Ait Ahmed a été un grand moment de communion, l'Algérie s'est réconciliée avec elle-même, un certain 23 décembre 2015. La disparition du grand militant a renfermé une charge symbolique intense et a permis de révéler l'amour porté à la patrie, au-delà des différends et des divergences politiques. Un vibrant hommage avait été rendu par le président de la République à celui qui a toujours été authentique dans son nationalisme et son patriotisme. Abdelaziz Bouteflika avait décrété un deuil national de huit jours tout en reconnaissant, dans un message de condoléances, en Hocine Ait Ahmed un «homme fidèle à sa patrie, soucieux de l'unité de sa nation, courageux dans ses positions, attaché à ses principes (...)digne dans son opposition.» Dans sa mort, comme dans sa vie, Hocine Ait Ahmed a su être rassembleur. Le jour de son enterrement, c'est toute l'Algérie plurielle, telle qu'il l'aimait, qui était là pour lui faire ses adieux: amis, proches, militants, officiels, adversaires, démocrates, nationalistes, conservateurs, islamistes, trotskistes, républicains... Ils étaient tous là pour rendre hommage à celui qui, dans sa mort, comme dans sa vie, a su donner l'exemple d'un être exceptionnel qui n'a jamais cessé d'avoir l'Algérie dans le coeur avant de partir dignement comme il a vécu, en homme libre.