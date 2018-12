EN JOUANT AVEC L'ARME DE SON GRAND-PÈRE Un enfant se tire une balle dans la tête

Par Hasna YACOUB -

Il aimait jouer avec les armes. Pourtant, il n'avait que 12 ans. Mais pour ce petit, originaire de la commune de Toube dans la wilaya de Batna, l'arme n'était malheureusement pas en plastique. Ce n'était pas un jouet. C'est celle de son grand-père. Une arme qu'on a dû lui interdire souvent d'utiliser. Il a même dû être grondé pour l'avoir prise entre ses mains. Mais pour pouvoir le faire sans avoir les «grands» sur le dos, cet enfant a choisi un moment d'inattention où toute la famille était occupée à faire quelque chose. C'est durant ce laps de temps regrettable que l'enfant a subtilisé l'arme de sa cachette pour jouer avec, en compagnie de son frère, à l'extérieur de la maison. Il a dû penser qu'elle ne fonctionnait pas et que rien de grave n'allait arriver lorsque innocemment il la plaça sur sa tempe et appuya sur la détente. Le coup est parti. Le gosse s'est effondré sur le sol, la tête complètement défoncée. Il venait de se tirer une balle en plein crâne sous le regard effaré de son frère. Un drame dont les parents et les proches ne pourront jamais se remettre. Une enquête a été ouverte.