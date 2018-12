Un parcours exceptionnel

Par Hocine NEFFAH -

Relater le parcours de l'inénarrable Hocine Ait Ahmed, c'est faire un saut dans une ambiance teintée d'utopie et du possible que l'homme est capable de réaliser et le transformer en une réalité saillante avec son lot de bravoure et d'abnégation imprégnées par la flamme homérique de temps des tragédies et des légendes que recèle l'histoire de l'humanité.

Sans exagération, le défunt Hocine Ait Ahmed appartient à cette race d'hommes qui ont su faire de leur parcours un processus qualitatif qui s'est manifesté comme prolongement du génie d'un peuple et son héritage millénaire et ancestral.

Trois années se sont écoulées après la disparition de celui que l'on surnomma «Si Madjid», allusion faite à son nom de guerre. Il a appris les rudiments de la vie via les contes et les «isefra» de sa région natale sur le rythme de «teqqar-i yemma», «ma mère m'a dit» et ceux de Si Moh ou Mhend, un poète qui inspirait nos aînés. C'est dans cette ambiance que l'enfant Hocine Ait Ahmed a vu le jour, épris de la culture orale transmise par les aïeuls. Une culture retraçant le combat et la résistance d'un peuple contre l'envahisseur.

Ce capital symbolique, d'une culture réfractaire a permis au jeune Hocine Ait Ahmed de s'arrimer au contexte de l'époque, c'est-à-dire les années 40 du siècle passé. C'était l'époque charnière du monde entre les deux guerres. Le jeune Ait Ahmed s'est forgé une personnalité précocement, à l'âge de 16 ans, il commençait déjà à se hisser au rang élevé en matière de préoccupation politique du moment. C'était la période qui esquissait les contours d'un monde nouveau en dehors de l'approche impériale et le début du mouvement de la décolonisation au niveau international. C'est là où Hocine Ait Ahmed a exploité l'instant historique pour exprimer haut et fort son indignation et sa révolte contre l'ordre colonial. C'était le lycéen qui commençait à paver la voie pour une condition à un peuple qui gisait dans l'obscurantisme le plus moyenâgeux qui puisse exister, la nuit coloniale.

La rencontre avec son destin s'est exprimée avec une nuance qui a permis à sa génération faite de jeunes dont le souci de la libération du pays le faisait titiller, de rompre avec une pratique tant rejetée par les autochtones, mais ils n'avaient pas les moyens pour en découdre avec elle. Ait Ahmed et ses congénères ont su allier attachement aux valeurs de ce peuple et nécessité d'entreprendre une rupture avec la classe politique de l'époque en recourant à la voie armée pour en finir avec le statu quo colonial.

Si Madjid a lu la lettre ou «le manifeste» de l'Emir Khaled, une lettre ciselée, d'une profondeur politique et d'une maturité par rapport aux enjeux de l'époque où Wilson, le président américain était saisi par le contenu de ce manifeste qui consiste en premier lieu du droit des nations de disposer librement d'elles-mêmes. Ces idées ont jailli durant cette période de jeunesse d'Ait Ahmed. Il ne pouvait pas être en marge, ni dans le sens contraire de cette nouvelle dynamique de l'histoire de l'humanité.

Ait Ahmed a pu jouer un rôle déterminant dans la trajectoire du Mouvement national en dotant ce dernier d'une nouvelle vision qui sortait du carcan électoraliste d'un Messali Hadj omnipotent et omniprésent dans les décisions et la mainmise presque totale sur la structure du PPA et du MTLD. C'est cette «cassure» et rupture qui a permis à ce Mouvement national de sortir de sa crise avec les premiers balbutiements via une organisation armée l'OS que Ait Ahmed et ses camarades ont renversé la donne en allant loin dans la démarche indépendantiste. Hocine Ait Ahmed avait brillé par son apport aussi riche que qualitatif lors du déclenchement de la Révolution nationale. Il était aussi le porte-voix de la révolution à la tête de la délégation de l'extérieur en entendant la voix de l'Algérie en armes et qui aspirait à un Etat souverain et indépendant. La jeunesse d'Ait Ahmed a été consacrée à l'idéal révolutionnaire pour le recouvrement de la souveraineté spoliée par les pseudos «civilisateurs». il était connu pour son éloquence et sa maîtrise des contradictions des situations politiques au niveau international, régional ou local.

Ait Ahmed était le produit de son temps, un intellectuel politique et un militant jusqu'à la moelle. Ce vieux routier de la politique a eu à faire face à toutes les situations relevant de l'ostracisme, mais il a toujours répondu par un sens élevé de la maturité politique et un sens du patriotisme très aigu.

C'est cela Ait Ahmed, un impénitent patriote, révolutionnaire et «utopiste» au sens positif du terme. Il rêvait d'une Algérie démocratique et sociale. Jusqu'à son dernier souffle, il a préféré l'Algérie au détriment des calculs partisans et étroits. Il a su garder une nuance entre l'Etat et le pouvoir politique.

L'expérience du «printemps arabe» est édifiante dans ce sens. Il a rappelé par son expérience et son instinct de militant que les enjeux du monde d'aujourd'hui sont de nature néocolonialiste. C'est là où réside la démarcation des grands hommes. Et comme dit l'adage: «Les grands hommes ne meurent jamais.»