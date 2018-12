NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE L'Algérie cible les PME françaises

Par Mohamed TOUATI -

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) de France a pour mission d'oeuvrer à promouvoir les investissements français en Algérie.

La conjoncture économique actuelle est plombée par la dégringolade des prix du pétrole. L'Algérie, qui en a payé le prix fort, tente de sortir de cette nasse dans laquelle elle s'est installée depuis son accession à l'indépendance: la rente pétrolière. En sortir n'est pas une mince affaire. C'est armée d'une volonté à toute épreuve qu'elle affiche sa disposition à s'en défaire. L'Algérie fait feu de tout bois pour densifier sa coopération avec des pays dont les économies jouent un rôle de premier plan au niveau mondial dans des domaines aussi diversifiés que la construction automobile, l'agriculture ou les technologies de pointe.

La visite toute récente du Premier ministre sud-coréen, dont le pays pointe à la 11ème place, illustre parfaitement la situation nouvelle dans laquelle baigne l'Algérie, tout comme il représente l'exemple-type à suivre en matière de développement économique. Mais comment ne pas lorgner l'autre côté de la Méditerranée: la France, son premier partenaire commercial avec lequel elle a en partage des liens historiques de surcroît. Un rendez-vous qui n'a pas encore sa pleine mesure, même s'il n'est pas manqué. La présence d'investisseurs français en Algérie n'est pas aussi massive qu'elle doit l'être. Une frilosité qui les caractérise.

Le moment est propice pour les convaincre de changer d'attitude. Et c'est, entre autres, à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie de France qu'échoit cette mission. «La Caci France doit accompagner les PME françaises qui expriment toujours des craintes pour le marché algérien et encourager les opérateurs algériens qui veulent placer leurs produits sur le marché français», a recommandé vendredi dernier l'ambassadeur d'Algérie en France. Abdelkader Mesdoua s'était exprimé juste avant que ne débutent les travaux de l'assemblée générale ordinaire de la Caci. La rencontre s'est tenue au siège de l'ambassade d'Algérie en France.

Elle a été rehaussée par la présence du président de la Caci, Laïd Benamor, du président de la Caci France, Kaci Aït Yalla, du vice-président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Mehdi Bendimerad, du président du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (Ceimi), Kamel Moula, de Bariza Khiari, la présidente d'honneur du Caci France et ex-sénatrice. Une occasion pour lancer un appel à toutes les forces vives algériennes établies en France pour participer à l'effort d'édification d'une économie nationale forte qui puisse se défaire enfin de son addiction aux exportations d'hydrocarbures.

«Les Algériens de France doivent travailler dans l'unité et pour le bénéfice de l'Algérie», a déclaré l'ambassadeur d'Algérie en France qui a saisi l'opportunité offerte par ce rendez-vous pour rappeler l'extrême densité de l'agenda bilatéral entre l'Algérie et la France tout en annonçant la tenue, au cours du premier trimestre de 2019, de la 5ème session de Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn) algéro-français, a indiqué une dépêche de l'APS datée d'hier.

Cette nouvelle offensive intervient dans la foulée de l'objectif que s'est fixé le gouvernement: faire de 2019 l'année de l'exportation et de la déclaration du Premier ministre lors de l'ouverture de la 27ème édition de la Foire de la production algérienne au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger). «L'exportation figure aujourd'hui dans la culture de l'entrepreneur algérien aussi bien public que privé», a affirmé Ahmed Ouyahia.