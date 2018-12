LOUISA HANOUNE LORS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE "Bouteflika annoncera d'importantes décisions"

La secrétaire générale du Parti des travailleurs a, pour la première fois, insinué que «nous sommes attentifs aux propositions et aux initiatives qui se font connaître à travers la classe politique nationale».

Lors de sa conférence de presse, en marge du déroulement du 7e congrès ordinaire de son parti, Louisa Hanoune a fait allusion à la situation politique qui prévaut sur la scène nationale actuellement. La secrétaire générale du Parti des travailleurs a révélé que «le président de la République pourrait annoncer des décisions ce mercredi», a-t-elle précisé. Seulement, Louisa Hanoune n'a pas donné plus de détails à ce propos. Mais tout le monde s'accorde à dire que des décisions vont être annoncées au cours de la semaine prochaine, ce seront bien des décisions qui porteraient sur la présidentielle de 2019. Hanoune a préféré jouer aux devinettes sur cette question qui semble que cette dernière s'inscrit d'une manière feutrée dans une optique qui plaide pour un «report de l'élection présidentielle». La patronne du PT n'a pas fait dans l'opacité ni dans l'amalgame pour rappeler que «probablement, ce 26 décembre il y aura de nouveaux développements. Il se peut que ce soit la signature de la loi de finances 2019. Il se peut aussi que le président annoncera des décisions», la signature de la loi de finances n'a jamais été un événement surprise relevant d'une décision qui aura un effet d'annonce de taille, sur la scène politique nationale en l'occurrence.

La conférence du presse d'hier est la résultante d'une rencontre entre les responsables du PT et les représentants de la coalition gouvernementale pour coordonner les positions autour d'une initiative visant la préparation et la mise en oeuvre d'une conférence nationale pour dégager un consensus où l'ensemble de la classe politique, opposition et partis au pouvoir, sera impliqué dans ce processus.

Hanoune, qui est pour la convocation des élections nationale anticipées pour élire une Assemblée nationale constituante comme étape décisive dans la mise en place d'institutions qui sont l'émanation du choix populaire et démocratique, n'a pas récusé l'idée de discuter des propositions et des initiatives qui se font connaître sur la scène politique nationale.

Pour Hanoune, ce n'est pas la participation à la conférence nationale qui pose problème, ce sont surtout les objectifs et le contenu politique, économique et social qui inquiètent la secrétaire générale du PT.

Louisa Hanoune exige des garanties qui ont trait au fondement de l'Etat algérien, sa nature et les acquis de la révolution du 1er Novembre et la souveraineté économique et politique du pays. Ce sont des questions qui reflètent l'approche politico-idéologique du Parti des travailleurs et sa ligne stratégique par rapport aux volets essentiels qui donnent à l'Etat sa trame de fond.